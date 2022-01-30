نجمات اعترفن بالحب لشريك حياتهن.. فمن هن؟

يُعَد التقدم لطلب الزواج من شريك الحياة أمراً مختصاً بالرجال في وطننا العربي، بسبب الخجل الذي تتمتع به النساء العربيات، الأمر الذي يمنعهن من اتخاذ الخطوة الأولى بشأن الاعتراف بالحب أو طلب الزواج.وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض النجمات تغلبن على هذا الخجل، واستطعن اتخاذ الخطوة الأولى بطلب الزواج من شريك الحياة:صباح الجزائرياعترفت الممثلة السورية، صباح الجزائري، بأنها تتمتع بجرأة كبيرة جعلتها تتقدم بطلب للزواج من زوجها الحالي اللبناني رباح التقي، بعد شعورها ببعض الحب تجاهه، وطلبت منه الزواج، قائلة: "لِمَ لا نتزوج؟". وتزوجت صباح الجزائري رباح التقي، واستمر زواجهما منذ ما يقرب من 39 عاماً، وهو زواج ناجح، تمدد بإنجاب ثلاثة أبناء، هم: رشا، وكرم، وترف.أصالة نصريلم تتردد النجمة السورية، أصالة نصري، في الكشف عن كواليس ارتباطها بزوجها السابق المخرج طارق العريان، موضحة أنها طلبت منه الزواج، على الرغم من أنها كانت متزوجة من زوجها الأول أيمن الذهبي، حيث قامت برفع دعوى طلاق من الذهبي، تزامناً مع طلبها من طارق.وكانت علاقة الحب التي جمعت بين أصالة نصري وزوجها طارق العريان علاقة قوية، وأنجبت منه توأمها، وبعد ثلاثة عشر عاماً من الزواج انفصلا لأسباب لم تكشف عنها.شيرين عبدالوهابتتمتع النجمة المصرية، شيرين عبدالوهاب، بجرأة شديدة مكنتها من اتخاذ الخطوة الأولى في الارتباط بالفنان حسام حبيب؛ حيث بدأ الموضوع حينما طلبت شيرين الزواج من حسام، ليرد عليها، مؤكداً أنها إذا تأخرت بعض الوقت في الطلب، فكان سيبادر هو بطلب يدها.وتزوجت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، واستمر زواجهما أربع سنوات، ولم ينجبا، وانفصل الثنائي دون أن تعلن شيرين سبب الانفصال بشكل واضح وصريح.وفاء الكيلانيفاجأت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، زوجها الفنان السوري تيم حسن، بطلب الزواج منه على الهواء مباشرة، خلال استضافته في إحدى حلقات برنامجها عام 2014، قائلة: "لو أنا قولتلك تيم أنا عايزة أتجوزك؟"، ليرد عليها دون تردد: "بقبل فوراً حبيبة قلبي".وتلاحق الثنائي شائعات الانفصال بشكل متكرر، ولا يلتفت أي منهما لهذه الشائعات، مقابلين إياها بالصمت، وقد يكتفيان بنشر صور تجمعهما، وتدوين تعليق عليها يلمح إلى أن أمورهما طيبة.