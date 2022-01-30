من هي الابراج الثمانية المحظوظة التي ستتزوج في عام 2022؟

ينتُج عن عبور الكواكب تأثير حيوي على حياة الفرد ويكون وراء كل حدث ارتباط كوكبي. الكوكبان الرئيسيان اللذان لهما أهمية في إقامة حدث الزواج للفرد هما زحل والمشتري. حيث يقدم المشتري النعمة والبركات، ويكون زحل هو الذي يشارك في الأفعال الكرمية. اكتشفي من هي الأبراج الأكثر حظاً التي ستتزوج في عام 2022.برج الحمل: استعدي للموافقةتدفعك تأثيرات الفلك إلى الاتحاد مع شريك حياتك، إذا لم يكن ذلك قد حصل بالفعل. تبدو أشهر الصيف واعدة جداً بالنسبة لك!.برج الجوزاء: أجراس الزفاف تدق بصوت عالٍيحبذ علم الفلك اتحاد القلوب، لذلك قد يكون حفل الزفاف بالنسبة لك في نهاية تموز او تشرين الاول.برج العذراء: استعدي لدخول الحفليا لها من سنة جميلة لعلاقاتك! يشجعك الفلك على الزواج أو بدء حياة جديدة وربما تكوين أسرة في ايار.برج الميزان: لنجعل الأمور رسميةيزدهر حبك من نيسان إلى آب، وتحوم أفكار بارتباط في ايار واب. خاتم في إصبعك بالتأكيد في الأفق.برج العقرب: مرحبا بالارتباطهناك أحاديث عن حفل زفاف لك في ايار وحزيران، وعلى أي حال، فإن سعادتك تظهر في اول الصيف!برج القوس: زفاف صيفيقد يجلب لك الصيف فرصاً لمقابلة شخص مميز، وقد يرغب من هم في علاقات مستقرة في نقل العلاقة إلى المستوى التالي.برج الجدي: ستتخذ الامور منعطفاً جدياًطلبه ليدك بالتأكيد امر قريب، وقد تخطر ببالك فكرة شهر عسل ثانٍ في كانون الاول.برج الحوت: الربيع يجلب الفرحيحتفل الفلك بك في الربيع، مما قد يقودك إلى امضاء عقد زواجك في ايار.