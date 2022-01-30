المرأة

سلاح ضد التجاعيد.. اكتشفيه

Lebanon 24
30-01-2022 | 23:00
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قالت مجلة Instyle أن ترددات الراديو سلاح فعال ضد التجاعيد والسيلوليت وارتخاء الجلد ودهون البشرة.
وأوضحت المجلة أن موجات الراديو تنشط إنتاج الكولاجين، وتدعيم النسيج الضام، لتتمتع البشرة بالمرونة وتبدو مشدودةً مفعمة بالشباب والحيوية.
وتعمل ترددات الراديو أيضاً على تنشيط أيض الخلايا الدهنية، فتذوبها، لتبدو البشرة أرق وأنعم.
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