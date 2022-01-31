المرأة

للمرة الأولى ظهور والدة ستيفاني صليبا.. وشقيقتها تخطف الأنظار منها بجمالها الأوروبي تعرفوا إليهما (صور)

Lebanon 24
31-01-2022 | 02:00
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نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها مع عائلتها وأولاد شقيقتها.

 

وعلقت ستيفاني على الصور قائلة: "الأحد مع عيلتي".

 

A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)


 
 

ولفت المتابعون ظهور والدة ستيفاني للمرة الأولى في الصور وشقيقتها التي خطفت الأنظار بجمالها الأوروبي.

 

وانهالت التعليقات التي أشادت بجمال شقيقتها واعتبر كثيرون ان الجمال وراثي في عائلة ستيفاني.

 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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