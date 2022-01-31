للمرة الأولى ظهور والدة ستيفاني صليبا.. وشقيقتها تخطف الأنظار منها بجمالها الأوروبي تعرفوا إليهما (صور)

نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها مع عائلتها وأولاد شقيقتها.
وعلقت ستيفاني على الصور قائلة: "الأحد مع عيلتي".
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A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)
A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)
ولفت المتابعون ظهور والدة ستيفاني للمرة الأولى في الصور وشقيقتها التي خطفت الأنظار بجمالها الأوروبي.
وانهالت التعليقات التي أشادت بجمال شقيقتها واعتبر كثيرون ان الجمال وراثي في عائلة ستيفاني.