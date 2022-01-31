بإطلالة محتشمة: ميريام فارس تُشعل أجواء السعودية.. شاهدوا كيف رقصت وقرعت على الطبل (فيديو)

لا تزال الفنانة ميريام فارس تتصدّر "التراند" على السوشيال ميديا بالحفل الغنائي الذي أحيته أخيراً ضمن فعاليات افتتاح جائزة سباق "فورمولا إي" السعودية، حيث شاركت متابعيها بمقطع فيديو عفوي من الحدث الأهم للسيارات الكهربائية في العالم، الذي يُقام في مدينة الدرعية.

ولفتت ميريام الأنظار بإطلالتها المحتشمة والمناسبة للمكان والحدث، حيث اختارت جمبسوت أسود تميّز بتصميمه الناعم عند منطقة الصدر بشيفون مبطّن مع سلاسل من الفضة، وواسع الرجلين، ونسّقت معه جاكيت بيضاء طويلة مع ياقة عريضة سوداء.

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وتركت ميريام شعرها على طبيعته بتسريحة "الكيرلي" الناعمة، وطبّقت مكياجاً خفيفاً أبرز ملامحها الجميلة، ونسّقت مع إطلالتها بعض المجوهرات الناعمة.

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وعبّرت ميريام عن سعادتها بالحفل الذي قدّمت خلاله مجموعة من أغانيها بلهجاتٍ مختلفة، ورقصت مؤديةً حركات محترفة وأشعلت الحفل بقرعها على الطبل، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردّد كلمات أغانيها ورقص على إيقاع الألحان الحماسية.