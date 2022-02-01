فنانة شهيرة عانت من الاكتئاب لـ4 سنوات... هذا ما روته عن حالتها اليوم

كشفت المطربة أنغام عن علاجها من الاكتئاب لمدة 4 سنوات من قبل، لكنها الآن توقفت عن تناول الأدوية تماما، وأصبحت تتفاءل وتنظر للنعم التي تتواجد في حياتها.

وقالت أنغام إنها كانت ترغب في الاحتفال باليوبيل الذهبي بعيد ميلادها الخمسين هذا العام، لكن إصابة العديد من أصدقائها بفيروس كورونا حال دون ذلك.كما تحدثت أنغام في لقائها ببرنامج إنرجي، عن ابنيها عبدالرحمن وعمر، وعلاقتها بهما، والحوار المستمر بينهما في أمور الحياة.وقالت أنغام إن عبدالرحمن يتابع دائما أعمالها ولقاءاتها ويشاركها التعليق على تصريحاتها، على عكس شقيقه الذي ينصحها ويناقشها دائما بعدم التعليق على العديد من الأمور في الإعلام.وأوضحت أنغام أن ابنيها لا يسمعون أغانيها كثيرا، ويهتمون بالأعمال الأجنبية أكثر لكنهما مهتمين بالراب المصري وأغانيه التي تسمعها معهم من وقت لآخر.كما أثنت أنغام على مديرة أعمالها راندا، ووصفتها بأنه خبيرة في مجالها، إلى جانب إثقالها الخبرة العملية بالدراسة، موضحة أن جزء أساسي من عوامل استمراريتها شخصيا في مجال الغناء هو مواكبة عقول الشباب وتطور أفكارها بمعاونة فريقها.