بعد مرور 15 عاماً على انتخابها.. شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال لبنان 2007 (صور)

انتخبت نادين ويلسون نجيم ملكة جمال لبنان عام 2007، ومثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون في العام نفسه.

بعد حصولها على اللقب الجمالي دخلت نادين مجال التمثيل وشاركت في عدد من الأدوار التمثيلية، كما شاركت في تقديم البرامج وخاضت أولى تجاربها في مجال تقديم البرامج من خلال برنامج The Voice في موسمه الأول والثاني في عام 2012، وقدمت فيه فقرة مواقع التواصل الاجتماعي.

عام 2016 تزوجت من الشاب رمزي ديب وهي تعمل حالياً في مجال الأعمال.

مؤخرا قامت نادين بنشر صور جديدة لها عبر حسابها الخاص على انستغرام، بدت فيها بغاية الجمال وعلقت على إحداها بالقول ان "أخبارا رائعة في الطريق".