جويل مردينيان تظهر بفستان زفاف في المالديف.. هل تتزّوج للمرة الثالثة؟ (صور)

تساؤلات واسعة أثارتها صور خبيرة التجميل ومقدمة البرامج جويل مردينيان ، إثر تداول مجموعة من الصور المسرّبة لها بفستان الزفاف الأبيض على أحد شواطئ جزر المالديف.

وشكلّت الصور حيرة كبيرة لدى رواد السوشيال ميديا"، بين من رأى أن مردينيان في صدد الزواج مجدداً، ومن اعتبر أنها تريد تجديد عهود زواجها الحالي، علماً أنها لم تعلن في الآونة الأخيرة عن أي طلاق أو انفصال في حياتها الأسرية، إضافة إلى أن صورها التي تجمعها بزوجها رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة ما تزال موجودة على حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام".

يُذكر أنّ جويل تزوجت مرتين في السابق، الأولى من والد ابنها بايلي، والثانية قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا، كما تبنت طفلاً اسمته نايثن.