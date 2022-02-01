للحامل.. 8 نصائح للحفاظ على صحتك النفسية

الحمل حدث سعيد، لكنه يحمل جوانب مرهقة ومزعجة، مثل الأعراض المزعجة، والتوتر بسبب الخوف على الجنين أو القلق من الولادة وغيرها، علاوة على الهرمونات التي تتلاعب بجسدك ومشاعرك، لذا فإن صحتك النفسية خلال الحمل تكون هشة، وبحاجة إلى حمايتها.تابعي القراءة وتعرفي إلى 8 نصائح تساعدك في الحفاظ على صحتك النفسية أثناء الحمل.1- ممارسة الرياضة بانتظامممارسة الرياضة تسهم في تحسين حالتك النفسية، كما أنها تمد جسدك بالطاقة، وتحسّن صحتك عموماً.فقط احرصي على استشارة طبيبك لاختيار رياضة مناسبة للحمل ولحالتك الصحية.2- تواصلي مع سيدات حواملالتواصل مع سيدات حوامل أخريات يشعركِ أنكِ لستِ وحدك، ويشعركِ بالدعم، ويُكسبك خبرات من تجارب حقيقية.ويمكنكِ التواصل مع سيدات حوامل عبر الاشتراك في فصول خاصة بالحوامل، مثل فصول اليوغا أو فصول التدريب على الولادة.3- وقت خاص مع زوجكرتبي مواعيد منتظمة لقضاء وقت خاص مع زوجك، فقضاء وقت رومانسي وممتع مع زوجك يفيد كثيراً في تحسين حالتك النفسية.4- قضاء وقت مع الأصدقاءاخرجي مع صديقاتك، أو استقبليهن في منزلكِ، واقضي معهن وقتاً لطيفاً يشعركِ بالراحة والسعادة والدعم.5- احصلي على الرعاية الذاتيةاذهبي إلى منتجع صحي واحصلي على جلسة تدليك، واهتمي ببشرتك وشعرك، سوف يسهم جمالك في رفع حالتك المعنوية وإبقائك سعيدة وممتنة.6- تناولي الطعام الصحيالطعام الصحي يمدك بالطاقة دون آثار جانبية مزعجة أو أضرار على المدى البعيد أو زيادة في الوزن، لذا احرصي على أن تكون وجباتك اليومية صحية ومتوازنة.7- النوم الجيدأكثر ما يصيبك بالمزاج السيئ ويجعلكِ سريعة الغضب هو النوم غير المنتظم، لذا احرصي على أن تحصلي على قسط كاف من النوم يومياً، واستثمري في شراء وسائد مريحة تساعدك في الحصول على نوم جيد وعميق.8- تمارين التنفستمارين التنفس تساعدكِ على الاسترخاء وتترككِ بحالة نفسية جيدة وذهن صاف. ابحثي عن طرق لممارسة تمارين التنفس، وجربيها.