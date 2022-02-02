نيكول سابا تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية

قالت الفنانة اللبنانية نيكول سابا إنها عاشت فترة من الاكتئاب القوي تسببت لها في مشكلة صحية صغيرة، ومرت بأشهر بشعة بعد فقدها مدير أعمالها على مدى 13 عاما.وفي مقابلة مع برنامج "ذا انسايدر بالعربي" كشفت نيكول سابا أنها تستعد لكسر فترة غيابها عن الساحة الفنية بمجموعة من الأغاني، ومنها أغنية مثيرة للجدل بعنوان "حفلة فركشة"، مع شركة لايف ستايلز ستوديوز.الأغنية تتحدث عن البنت عندما تشعر بأن حياتها تتوقف على شخص واحد، بينما بإمكانها إكمال حياتها بدونه أو مع غيره أو لوحدها، وسيكون تصوير الأغنية مع المخرج فادي حداد، الذي تصور معه أغنية أخرى اسمها "الباب يفوت جمل". هذا، إلى جانب مفاجأة خوضها تجربة الغناء باللهجة العراقية.وعن أعمالها في مصر، أوضحت نيكول سابا أنها تحل ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية، وقد يكون عندها إعلان دعائي لرمضان.وأضافت نيكول سابا أنها تنوي متابعة عدد من المسلسلات في رمضان بقدر ما تسمح ظروفها، وهي "الاختيار 2"، و"هجمة مرتدة" لأحمد عز وهند صبري، بالإضافة إلى "القاهرة كابول"، وقالت عن الأخير "لفتني الأفيش كتير عليه أساتذة، في طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب ومعاهم نجوم".