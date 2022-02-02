فنانة لبنانية تجسد معاناتها مع الإجهاض في أغنية

كشفت الفنانة اللبنانية عبير نعمة لبرنامج "ذا انسايدر بالعربي" أن كليب أغنيتها الأخيرة "فلّوا" كان تحية لكل امرأة عانت من فقدان جنينها وتعايشت معه بصمت.

وأضافت: "الفيديو روى حكاية خمس نساء لكل منهن معاناتها الخاصة مع غياب عزيز عليها" وعبير هي واحدة منهن كونها عانت من الخسارة خلال تجربتها المريرة والمؤلمة مع الإجهاض الذي تكرر لأكثر من مرة بعد مراحل متقدمة من الحمل.

وأكدت عبير أن الكثير من النساء اللاتي مررن بظروف مشابهة عانين من ألم الفراق الذي يلازمهم مدى الحياة، فهو لا ينتهي بمجرد وقوع الحادثة.

وعن سبب اختيارها لهذه القضية، قالت عبير أنها رغبت في تسليط الضوء على مثل هذه المعاناة التي مرت بها شخصياً الى جانب عدد كبير من النساء في العالم، لكنها لم تأخذ حقها كما تستحق إعلامياً.