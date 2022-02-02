المرأة

سقط شعرها المستعار على المسرح.. هذا ما حصل مع كارول سماحة!

Lebanon 24
02-02-2022 | 02:00
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استذكرت الفنانة كارول سماحة موقفاً مضحكاً حصل معها في السابق امام الجمهور على المسرح.

 

وخلال حلولها ضيفة على اولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "كاربول كاريوكي" الذي يقدمه الفنان السعودي هشام الهويش، روت كارول تفاصيل الموقف الذي حصل معها اثناء تقديمها عروض مسرحية "سقراط".

 

وقالت سماحة إنها واثناء رقصها وانسجامها بتقديم الشخصية على المسرح، سقط شعرها المستعار فجأة، ولم تنتبه للأمر.

 

وتابعت انها استغربت من ضحك الجمهور الحاضر من دون ان تعلم السبب الأساسي في بداية الأمر، لتستدرك الموقف لاحقاً بعدما انتبهت بأن شعرها المستعار قد سقط عن رأسها، فما كان منها إلا ان حملته بيدها وبدأت بالرقص وكأن شيئاً لم يحدث.

المصدر: الجديد
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