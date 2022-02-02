المرأة

4 أنواع من الوقت الخاص مع زوجك

Lebanon 24
02-02-2022 | 11:00
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قضاء وقت خاص مع زوجك هو أمر ضروري للحفاظ على التواصل بينكما، ما يعزز الانسجام والتفاهم، ويساعدكما على تقوية العلاقة الزوجية، والحفاظ على استقرار الزواج واستمرار السعادة.
 
ولكن قد تشعرين ببعض الحيرة حيال كيفية قضاء الوقت الخاص مع زوجك، هل يجب أن يدور كل شيء حول الرومانسية فقط؟ هل عليكِ تجنب الحديث عن المشاكل أو ذكر الأطفال وتفاصيلهم؟ إذن ماذا عن كل الموضوعات والتفاصيل التي تريدين مناقشتها مع زوجك؟ متى يمكنكِ الحديث عنها إذا لم يكن الحديث عنها متاحاً خلال وقتكما الخاص؟
 
والواقع هو أن الوقت الخاص بين الزوجين له أنواع، عليكِ التعرف إليها أولاً، ومن ثم تستطيعين تحديد النوع الذي أنتِ بحاجة إليه، وهو ما يتيح لكِ إمكانية تغطية كل التفاصيل التي ترغبين في مشاركتها مع زوجك، ولكن بنظام يحمي جوهر التواصل بينكما.
 
تابعي القراءة وتعرفي إلى 4 أنواع من الوقت الخاص مع زوجك، ثم حددي احتياجاتك، وقرري كيف سيكون وقتك الخاص مع زوجك في المرة القادمة.
 
1- وقت ممتع بدون الأطفال
في بعض الأحيان، تحتاجين أنتِ وزوجك فقط إلى الابتعاد عن الأطفال ومطالبهم، أو القيام بأنشطة ممتعة في هدوء، مثل الذهاب معاً إلى السينما، أو مشاهدة فيلم معاً في المنزل بمفردكما.
كيف تعرفين أنكِ بحاجة إلى هذا النوع من الوقت؟ عندما تكونين قد ناقشتِ مع زوجك بالفعل كل ما يتعلق بالأطفال، أو عندما تشعرين بالحاجة إلى راحة من الضجيج وطلبات الأطفال التي لا تنتهي، أو عندما لا تتذكرين متى كانت آخر مرة استمتعتِ بالوقت مع زوجك بمفردكما.
 
2- وقت حل المشكلات
قد تكونين بحاجة إلى بعض الوقت غير المنقطع للتحدث مع زوجك عن التحديات أو المشاعر التي تثقل كاهلك. وقت خاص لطرح المشكلات ومناقشتها معاً للتوصل إلى بعض الأفكار والاستراتيجيات لتجربتها.
كيف تعرفين أنكِ بحاجة إلى هذا النوع من الوقت؟ عندما تدور كل أفكارك عن رغبتك في إجراء محادثة حقيقية للتخلص من العبء النفسي للمشاكل المؤجلة، خاصة عندما يكون أحدكما مصاباً بالتوتر بسبب هذه المشاكل.
 
3- وقت للتخطيط والحلم
هل لديك أحلام وطموحات وخطط مشتركة مع زوجك؟ وهل تشعرين بأنكِ لم تتحدثي مع زوجك عن خططكما وأحلامكما منذ وقت طويل؟ إذن هذا هو التوقيت المثالي لقضاء وقت خاص للحديث عن الخطط والأحلام.
 
4- وقت رومانسي
إذا شعرتِ بأن وقتاً طويلاً مر دون قضاء ليلة رومانسية مع زوجك، فبالتأكيد يجب أن يكون موعدكما القادم، موعداً غرامياً.
خططي لقضاء ليلة رومانسية مع زوجك، أو فاجئيه بها، المهم هو أن يكون كل الوقت مخصص لمشاعركما الخاصة، وخالياً من أي شيء آخر سوى الحب.
المصدر: نواعم
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