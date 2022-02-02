سمات تجعل المرأة أصغر سناً

في السنوات الماضية، تزايد عدد النساء اللواتي يخضعن للعمليات التجميلية في جميع أنحاء العالم، ما يشير إلى رغبتهن في الظهور بمظهر أصغر سناً، وأكثر جاذبية.وتتهافت جميع النساء بالتأكيد للحصول على مظهر شبابي، باعتباره علامة على الصحة الجيدة وطول العمر، وحدد الخبراء مجموعة من السمات التي تلعب دوراً مهماً في عمر المرأة مع طرق للحفاظ على المظهر الشبابي، أدرجوها في ما يلي:لون البشرةيعتبر لون بشرة الوجه عاملاً أساسياً، يكشف عن سمات الشيخوخة، لأنه يتغير مع التقدم في العمر، حيث إن هناك مجموعة من الإشارات التي تعكس السن، بما في ذلك الخطوط الدقيقة والتجاعيد والجلد المترهل، إلا أن الباحثين أضافوا "تباين الوجه" إلى القائمة، والذي يتم تعريفه على أنه الاختلاف في اللمعان واللون بين العينين والفم والحاجبين والجلد المحيط؛ لذا فإن لون بشرة المرأة الموحد سمة من سمات المظهر الأصغر سناً.وكانت قد كشفت الدراسات أن الشيخوخة والتعرض المستمر للشمس يؤثران في البشرة، وتفقد النساء تباين وجوههن مع تقدمهن في السن، بغض النظر عن العرق.إبراز العين باستخدام الظلال المناسبةكشفت إحدى الدراسات أن وضع المكياج يمكن أن يساعد في زيادة لمعان وتحسين تباين الوجه، فمثلاً يمكن أن يساعد استخدام ظلال العيون والكحل والماسكارا في إخفاء بعض علامات الشيخوخة.وهناك ظلال محددة، يمكن أن تجعل العين أكثر إشراقاً، لكن مع مراعاة لون العين الطبيعي، وبالنسبة للعيون الزرقاء قد تكون أفضل الدرجات هي اللون البرتقالي والنحاسي والذهبي. وللعيون البنية، تبرز الظلال المنعشة، مثل الأزرق والأرجواني العين بشكل أكبر، ويمكن للنساء ذوات العيون الرمادية استخدام عدة درجات، مثل: الفضي والبرتقالي والأحمر والأرجواني، ولصاحبات اللون العسلي، يجعل استخدام الظلال البنية أو الدافئة والترابية العين أكثر إشراقاً.الاهتمام بمظهر الحاجبينيجب الحفاظ على شكل الحاجبين وتهذيبهما، وعند وضع ماسكارا الحواجب، أو استخدام أي منتج لضبط الحاجبين، يوصي الخبراء بوضع لمسات خفيفة للحصول على مظهر الشعر الطبيعي.ويجب الحرص على عدم المبالغة في تمديد ذيل الحاجب، كما يؤدي استخدام خافي العيوب (الكونسيلر) أسفل الحاجبين، أيضاً، إلى إعطاء مظهر جيد لتلك المنطقة.شفاه ناعمة وصحيةتجب مطابقة لون أحمر الشفاه مع لون العين والبشرة، حيث يتناسب أحمر الشفاه الداكن مع العيون ذات الألوان الزاهية، بينما تلائم ألوان أحمر الشفاه المبهرجة العيون البنية أو العسلية.وبالنسبة لذوات البشرة الداكنة، يمكنهن استخدام ألوان الشفاه، مثل الوردي والبرتقالي، بينما يفضل استخدام الألوان الحمراء الداكنة أو الوردية الفاتحة لصاحبات البشرة الفاتحة.في ما يلي بعض النصائح، للحفاظ على التوهج الشبابي:العناية بالبشرةيجب تنظيف وترطيب الوجه يومياً، حيث يمكن أن تظهر على البشرة الجافة خطوط دقيقة وتجاعيد، إلا أن التزام روتين جيد للوجه يساعد في الحفاظ على المظهر الشبابي.استخدام واقي الشمسيؤدي التعرض الكثير للأشعة فوق البنفسجية إلى تلف الكولاجين في البشرة مع ظهور علامات الشيخوخة، وفي حال التعرض لأشعة الشمس المباشرة، يوصى باستخدام واقٍ من الشمس أو قبعة.ممارسة التمارين الرياضيةكشفت الدراسات أن تناول الفاكهة والخضراوات يساعد في الحصول على بشرة صحية، كما تعمل التمارين المنتظمة على تحسين الدورة الدموية وهي مفيدة أيضاً للبشرة، كما يجب تناول كمية كافية من الماء يوميًا للحفاظ على مظهر شبابي.