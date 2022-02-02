اليك روتين العناية بالأظافر

تمنح الأظافر المرتبة والقصيرة دلالة الجمال، وفي نفس الوقت تعتبر الأظافر الطويلة جذابة لبعض الأشخاص، وتشعر كل امرأة بمزيد من الثقة عندما تكون لديها أظافر طويلة وجميلة ومطلية، لكن تعاني الكثيرات من النساء مشكلة ضعف الأظافر، فهي لا تتحمل القوة وتتكسر بسهولة. نقدم لك روتين العناية بالأظافر الذي سيجعل أظافرك صحية وجميلة.1- الترطيبعند ترطيب يديك، لا تنسي ترطيب اظافرك كذلك، ذلك أن الأظافر الجافة يمكن أن تسبب تكسرها، لذلك ضعي في اعتبارك أن الترطيب المناسب هو أساس روتين العناية بالأظافر.2- التنظيفقومي بتنظيف أظافرك باستعمال عود الأسنان أو قطن الأذن. ولإزالة البكتيريا الموجودة تحت أظافرك، بللي قطن الأذن ومرريه تحت أظافرك مرتين في اليوم، ما سيجعل الأظافر نظيفة وصحية، وسيساعد في تسريع عملية إطالة الأظافر.3- إزالة الجلد الميتلا تقصي الجلد الميت حول أظافرك، لأن إزالته بهذه الطريقة يمكن أن تسبب أمراضاً جلدية، وإنما استخدمي الزيت الخاص بإزالة الجلد الميت حول أظافرك، ودلكي كمية قليلة منه حول أظافرك حتى تمتصه البشرة، كرري هذه الخطوة قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.4- برد الأظافريكون برد الأظافر مفيداً عندما لا تودين قص أظافرك كثيراً، إذ يعمل على تقصيرها بشكل خفيف، ويغير شكلها، فتستطيعين الحصول على أكثر من شكل نهائي باستخدام المبرد، لكن احرصي دائماً على اختيار الشكل الذي يناسب أظافرك.5- طبقة الحماية الأساسيةتحافظ طبقة الحماية الأساسية على سطح الأظافر، وتمنع تلفها بشكل سريع، كما يستخدم طلاء الحماية كطبقة أولية توضع قبل طلاء الأظافر، ما يساعد في ثبات الطلاء النهائي، وعدم تعرضه للتقشير. ويتوفر في الأسواق العديد من أنواع طلاء الحماية الأساسية من علامات تجارية مختلفة.6- الزيوت المفيدةيؤدي تدليك أظافرك والمنطقة المحيطة بها بالزيوت المفيدة إلى تنشيط الدورة الدموية حول أظافرك، ما يحفز نموها، كما أن الزيوت تغذي الأظافر وتحميها من الجفاف والتكسر.7 - طلاء الأظافردللي نفسك بطلاء الأظافر بين الحين والآخر، فهو يمنحك شعوراً بالثقة والجمال، كما أنه يعتبر تجديداً للنفسية، فطلاء أظافرك يمكن أن يجعلها تبدو جميلة وجذابة، ولا تنسي طلاء أظافر قدميك كذلك لمظهر كامل.