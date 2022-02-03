الكشف عن سبب وفاة ملكة جمال أميركا تشيزلي كريست





أكد مكتب رئيس الفاحصين الطبيين في مدينة نيويورك لمجلة "بيبول" أن تشيزلي كريست توفيت منتحرة وذلك بعد تشريح جثتها، وهو ما أكده مكتب الفاحصين الطبيين أيضاً لـCNN وأشار إلى أن تشيزلي قد عانت من إصابات متعددة. بعد الإعلان عن وفاة ملكة جمال أميركا تشيزلي كريست منذ يومين، تم الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بسبب الوفاة، إذ ذكرت CNN بأن تشيزلي توفيت بعد أن قفزت عن مبنى في مانهاتن، ولكن لم تعلن شرطة نيويورك حينها ان سبب الوفاة انتحار بانتظار نتائج التحقيق.أكد مكتب رئيس الفاحصين الطبيين في مدينة نيويورك لمجلة "بيبول" أن تشيزلي كريست توفيت منتحرة وذلك بعد تشريح جثتها، وهو ما أكده مكتب الفاحصين الطبيين أيضاً لـCNN وأشار إلى أن تشيزلي قد عانت من إصابات متعددة.

وكان المحقق مارتن براون قد أكد يوم الاثنين أن الشرطة ستنظر في الظروف المحيطة بوفاة تشيزلي، ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وعادةً تحقق الشرطة في الوفيات الناجمة عن الانتحار.

وكانت تشيزلي البالغة من العمر 30 عاماً، قد قفزت من على مبنى في مانهاتن في 30 يناير الماضي، حيث لاقت حتفها.



إلى جانب شهرتها كملكة جمال، التحقت تشيزلي بمهنة المحاماة وكانت تدافع عن السجناء الذين ربما سجنوا ظلماً بهدف التخفيف من عقوبتهم. كما عملت في قناة EXTRA وأجرت مقابلات مع العديد من المشاهير، وقد نعتها القناة ووصفتها بجزء من عائلة "اكسترا".