المرأة

جويل ماردينيان تكشف حقيقة صور زفافها على الشاطئ... هل تزوجت من جديد؟

Lebanon 24
03-02-2022 | 11:00
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تحت عنوان هل تزوجت جويل ماردينيان من جديد، شارك ET بالعربي الصور التي حصل عليها لـ جويل ماردينيان وتظهر فيها كعروس وفي مراسم زفاف على شاطئ البحر من دون أن تكشف عن هوية الزوج. 

هذه الصور أثارت التساؤلات حول تفاصيل الزواج وهوية العريس خاصة وأنه من المعروف أن جويل متزوجة من فترة ولديها عائلة.
 
كشفت جويل ماردينيان من خلال مداخلة مع صبحي عطري ضمن برنامج تريندينغ على MBC 4، أن الصور حقيقة وتعود لها ولكنها لم تتزوج من جديد بل كان تجديد العهد أو الزواج بينها وبين زوجها كمال الذي فاجأها، وقالت "أنا بفرنسا وما عم نزل شي لان هيدا سر كمان، وهيدي الصور ما كان لازم ينزل منن شي لبعد 8 شباط، أول شي هيدا اللي معي زوجي كمال وعملي مفاجأة أكبر من كبيرة وطلب إيدي من جديد وبعرف هيدا الشي كتير غريب بس رح ينعرف كل التفاصيل ببرنامجي الجديد".
 
وأضافت جويل خلال حديثها لبرنامج تريندينغ ، "كان يوم كتير مميز النا، والبرنامج الجديد هو عبارة عن حياتي الحقيقية مية بالمية، صرلي فترة عم حط انو عم صور برنامج جديد، سيبدأ عرض البرنامج على منصة شاهد يوم 14 شباط يوم عيد الحب، مكون من 10 حلقات بس الي 4 سنين عم صور فيه".
 
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