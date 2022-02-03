المرأة

مذيعة أخبار الـ LBCI بفيديو رومنسي مع زوجها.. شاهدوا قصة حبهما

Lebanon 24
03-02-2022 | 03:26
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نشرت مذيعة أخبار الـ LBCI رنيم بو خزام فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام هو عبارة عن صور جمعتها بزوجها ربيع أبو علوان على وقع أغنية الفنان رامي عياش "دي قصة حب". وعلقت عليه بالقول: "مش طالع معي caption ".

 

A post shared by Raneem Bou Khzam رنيم بو خزام (@raneemboukhzam)


 

يُذكر انه تمّ عقدُ قران رنيم على الشاب ربيع أبو علوان الذي يعمل خارج البلاد، وهو شقيق الإعلامية منى ابو حمزة في كانون الأول الماضي.  أما احتفالية العرس فمؤجَّلة حتى بداية الصيف.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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