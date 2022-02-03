مذيعة أخبار الـ LBCI بفيديو رومنسي مع زوجها.. شاهدوا قصة حبهما

نشرت مذيعة أخبار الـ LBCI رنيم بو خزام فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام هو عبارة عن صور جمعتها بزوجها ربيع أبو علوان على وقع أغنية الفنان رامي عياش "دي قصة حب". وعلقت عليه بالقول: "مش طالع معي caption ".

يُذكر انه تمّ عقدُ قران رنيم على الشاب ربيع أبو علوان الذي يعمل خارج البلاد، وهو شقيق الإعلامية منى ابو حمزة في كانون الأول الماضي. أما احتفالية العرس فمؤجَّلة حتى بداية الصيف.