المرأة

إليكِ 4 فوائد صحية مذهلة للحمل والولادة

Lebanon 24
03-02-2022 | 16:00
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تجربة الحمل والولادة تمنحكِ أجمل وأغلى ما في العالم.. طفلك. ولكن هذه التجربة التي تحمل الكثير من الآلام، تمنحكِ أيضاً العديد من الفوائد الصحية المذهلة. تابعي القراءة وتعرفي إلى الفوائد الصحية التي يمنحها لكِ الحمل والولادة.
 
1- الحمل يعزز صحتك العامة
أثناء الحمل، تهتمين بتغذيتك كثيراً، فتتناولين الطعام الصحي المتوازن، والفيتامينات والمكملات الغذائية، وتكونين حريصة على إمداد جسمك بكل ما هو مفيد، ما يعود بالفائدة على صحتك عموماً.
 
2- الحمل يخلصكِ من العادات السيئة
منذ بداية التخطيط للحمل تبدأين في الابتعاد عن العادات السيئة مثل التدخين وتناول الأطعمة المقلية واللحوم المصنعة والحلويات والمشروبات الغازية وأي أطعمة غير صحية، وبالتالي يساعدكِ الحمل على التخلص من العادات السيئة لأن إرادتك كأم في الحفاظ على طفلك، تكون قوية بما يكفي للتخلي عن أي عادة مهما كنتِ معتادة عليها.
 
3- الحمل والولادة يقلل خطر الإصابة ببعض الأمراض
تشير الدراسات العلمية أن الحمل يقلل نسب الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل مرض سرطان المبيض، حيث يتوقف جسمك خلال الحمل عن الإباضة لمدة 10 أشهر على الأقل، ما يقلل نسبة الإصابة بسرطان المبيض من 25 إلى 50%، وذلك لأن الإباضة تتناسب طردياً مع الإصابة بسرطان المبيض، أي أنه كلما زادت الإباضة، زاد خطر الإصابة بسرطان المبيض، والعكس.
كذلك تشير بعض الدراسات إلى أن الرضاعة الطبيعية لمدة 3 شهور أو أكثر، تقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي، علاوة على وجود بعض الأبحاث التي أثبتت أن النساء اللواتي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية، تقل نسب إصابتهن بالعديد من الأمراض، أهمها: داء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، والسمنة.
 
4- الحمل والولادة يقللان آلام الدورة الشهرية
من أهم التغييرات الملاحظة بعد الحمل والولادة هي اختفاء أو نقص حدة الآلام المصاحبة للدورة الشهرية.
 
المصدر: نواعم
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