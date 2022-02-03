خطوات أساسية لحماية تحت العينين

من الهالات السوداء والتصبغ إلى الخطوط الرفيعة، تعد منطقة أسفل العينين أحد أكثر الأجزاء الحساسة والرقيقة في الجسم، ما يجعلها أكثر ميلاً للتأثر بالعوامل السلبية المختلفة. لذا، من المهم الاعتناء بتلك المنطقة، وعدم إهمالها في روتين العناية بالبشرة.في ما يلي، نوضح خطوات أساسية لحماية منطقة أسفل العينين:كريم التفتيحيُنصح بالانتظام على استخدام كريمات التفتيح لمنطقة أسفل العين، للحماية من الهالات السوداء وتخفيفها، خاصة الكريمات الغنية بفيتامين (C)، والريتينويد، وحمض الهيالورونيك، لأنها فعالة جداً.كريم أسفل العينبجانب كريم التفتيح، يوصى باستخدام كريم العناية بمنطقة أسفل العين؛ لأنه يساعد في تقليل الخطوط الرفيعة، والانتفاخ، والتصبغ، وغيرها من مشاكل، بجانب الحفاظ على ترطيب المنطقة، لكن بالطبع ينبغي استشارة خبير الجلدية؛ لأن بعض المنتجات يختلف تأثيرها من بشرة لأخرى.الكمادات الباردةتساعد الكمادات الباردة للعين على تقليل الانتفاخ، وتقليص الأوعية الدموية المتوسعة، وتخفيف الألم، من خلال استخدام "جاد رولر" باردة، أو مكعبات الثلج الملفوفة، بقطعة قماش لمدة 20 دقيقة.أكياس الشايتعد أكياس الشاي من الخطوات البسيطة، التي تفيد العين، وتعزز راحتها وفعالة أيضاً في مكافحة الهالات، بفضل احتوائها على الكافيين، ومضادات الأكسدة. فبدلاً من التخلص منها، يمكنك الاستعانة بأكياس الشاي الأخضر أو الأسود العادي، وضعيها في الثلاجة لمدة 15-20 دقيقة، وبمجرد أن تبرد بما يكفي، ضعيها على عينيكِ لمدة 10-20 دقيقة، قبل الشطف بالماء البارد، وإغلاق عينيكِ مجدداً لمدة 10 دقائق لتعزيز النتائج.النوم الكافي وشرب الماءأخذ قسط كافٍ من النوم مفيد جداً للجسم من نواحٍ عدة، بما في ذلك صحة العين، لذا يوصى بالنوم ساعات كافية؛ لتجنب إرهاق العين، والهالات السوداء، مع الحرص على شرب ما يكفي من الماء.