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المرأة
4 أبراج سيحالفهم الحظ في عيد الحب لهذا العام
Lebanon 24
03-02-2022
|
08:00
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تبدأ الاستعدادات لاستقبال يوم عيد الحب في 14 شباط، ويسعى كل شخص إلى قضاء ذلك اليوم في أجواء مميزة ورومانسية مع شريك حياته، كما تتلقى الكثيرات هدايا مميزة من شريكهن بمختلف الأذواق.
وهذه الأبراج ستقضي عيد حب مميز هذا العام بصحبة الشريك.
برج الحمل
مواليد برج الحمل على موعد غرامي مميز في عيد الحب هذا العام، خاصة أن حياتهم تتمتع بانتعاشة كبيرة من الناحية العاطفية خلال شهر فبراير، مما يمنحهم فرصة لقضاء وقت مميز مع الشريك في أوقات رائعة، كما أنه من المتوقع أن يقضوا مواليد الحمل عطلة رومانسية في عيد الحب هذا العام.
برج الثور
يتميز مواليد برج الثور بعدم تسرعهم في الارتباط، حيث لا يخشون الانتظار لحين العثور على العلاقة المناسبة، ولكن فيما يتعلق بعيد الحب هذا العام، ينتظر مواليد الثور موعد غرامي مميز ولقاء شخص مناسب قريبًا.
برج العقرب
جنبا إلى جنب مع الأجواء الرومانسية، سيحظى مواليد برج العقرب بعيد حب مليء بالأجواء الدافئة ومفعم بلحظات وذكريات لا تنسى مع شريك حياتهم، خاصة أن مواليد العقرب سيكونون منفتحين أكثر عن العادة، ولن يمانع الوقت في الاستمتاع بموعد عشاء مع الشريك أو التنزه معه وغيره من الأنشطة التى تقرب العلاقة بينهم.
برج الجدي
ما يجعل عيد الحب هذا العام مميز لمواليد برج الجدي، هو أن حياتهم تحظى بانتعاش في الجانب العاطفي، كما سيحظون بالعديد من الفرص، خاصة خلال شهر فبراير وخلال عيد الحب هذا العام، سيصبح مواليد برج الجدي أكثر انفتاحًا، وستتجدد طاقتهم جنبًا إلى جنب مع ازدهار علاقتهم بشريك حياتهم.
المصدر: اليوم السابع
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