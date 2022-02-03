المرأة

كوني قوية.. هكذا تستطعين الرد على أيّ هجوم في المصعد

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Lebanon 24
03-02-2022 | 09:05
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ليس من السهل الرد على الهجمات التي قد تتعرض لها السيدات بشكل عام فكيف إذا كان هذا الاعتداء في المصعد حيث تقلّ خيارات الدفاع عن النفس.
 
وفي حلقة من برنامج "كوني قوية" على شاشة "الآن"، ستطلعون على كيفية الرد على أي هجوم داخل المصعد.
 
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