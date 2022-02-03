المرأة

شاهدوا كارلا حداد في أحدث ظهور لها: ملامحها تغيرت بالكامل.. خضعت لعملية تجميل؟ (صورة)

Lebanon 24
03-02-2022 | 23:30
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد صورة جديدة عبر حسابها على "انستغرام" ظهرت فيها زهي ترتدي hoody زرقاء اللون، مع تسريحة شعر مموجة وماكياج ناعم.

 

A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)


 

الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين أثنوا على جمال كارلا واناقتها المعتادة، إلا أن ما لفت انتباه الجمهور هو التغيير الواضح في وجهها ما جعل البعض يتساءل عما اذا كانت خضعت مؤخرا لعملية تجميل غيرت من خلالها شكل وجهها أم أنها استخدمت تقنية الفوتوشوب.

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