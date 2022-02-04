ما هو سر منديل أم كلثوم؟

لا يمكنك تذكر كوكب الشرق أم كلثوم من دون رسم اكسسوارات معينة كانت تلازمها ولا يمكنها الاستغناء عنها، ومن بينها "منديل الست" الذي كان يرافقها في الحفلات ويُصنع من أجود أنواع الأقمشة.



وكشفت أم كلثوم عن سر إمساكها للمنديل في حوار إذاعي، قال فيه إن سبب المنديل هو توترها، وقالت: "الناس بتعتقد أن المنديل زينة، ولكن لم يعرف أحد أني أقلق من الجمهور، وأعمل له ألف حساب، وهو ده كان سر المنديل".

وأشارت كوكب الشرق أنه كلما كبر الفنان، ازداد خوفه من الجمهور احتراما له.



كان في البداية المنديل يصنع من قماش محلاوي، وبدأ يصمم خصيصا من أفخم الأقمشة التي تناسب إطلالتها ما جعل جمهورها يتسأل عن سره، ومنهم من ظن أنه من متطلبات الأناقة التي ابتدعتها.