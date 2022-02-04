المرأة

بأجواء عائلية نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "ليا".. شاهدوا كم أصبحت تشبهها (فيديو)

Lebanon 24
04-02-2022 | 02:00
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نشرت الفنانة نانسي عجرم صوراً عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام من الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها الصغرى "ليا" الثالث.

 

وظهرت نانسي مع عائلتها بأجواء وديكور مميز وقالب حلوى مميز، وعلقت على الصور قائلة: "كل سنة وإنتي فرحة البيت ودقات قلبو".

 

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)


 
 
 
 

ولفت رواد مواقع التواصل جمال بنات نانسي، ولاسيما "ليا" الصغرى التي كبرت وأصبحت تُشبه والدتها أكثر.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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