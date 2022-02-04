بأجواء عائلية نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "ليا".. شاهدوا كم أصبحت تشبهها (فيديو)

نشرت الفنانة نانسي عجرم صوراً عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام من الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها الصغرى "ليا" الثالث.
وظهرت نانسي مع عائلتها بأجواء وديكور مميز وقالب حلوى مميز، وعلقت على الصور قائلة: "كل سنة وإنتي فرحة البيت ودقات قلبو".
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A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
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A post shared by Laha Magazine - مجلة لها (@lahamag)
A post shared by Laha Magazine - مجلة لها (@lahamag)
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A post shared by By Christina & Zeina Chammas (@talentsquarelb)
A post shared by By Christina & Zeina Chammas (@talentsquarelb)
ولفت رواد مواقع التواصل جمال بنات نانسي، ولاسيما "ليا" الصغرى التي كبرت وأصبحت تُشبه والدتها أكثر.