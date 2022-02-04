5 ألوان للشعر تتهافت عليها النجمات في 2022

كشف الكثيرون من خبراء الشعر والتصفيف عن الألوان التي تتهافت النجمات على تطبيقها في عام 2022، ليغيرن إطلالاتهن بشكل يواكب أحدث صيحات الموضة الخاصة بالشعر.ولأن التجديد والتغيير هما أساس المهنة، نستعرض في التقرير التالي 5 ألوان للشعر تطلبها نجمات هوليوود في العام الجديد، وأبرزها.كشف تشيس كوسيرو، مصفف شعر المشاهير والمؤسس المشارك في علامة "IGK" الشهيرة الخاصة بمنتجات العناية بالشعر، عن الألوان التي تلاقي إعجاب النجمات ويقبلن عليها، وهي:ظلال شقراء خفيفة Low-Maintenance Blonde Shadesيقول كوسيرو إن عميلاته من المشاهير يطلبن، بشكل دائم، أن يحصلن على خصلات شعر شقراء، لكن بشكل خفيف، أي مجرد ظل أشقر خفيف على لون الشعر الأساسي.درجات البني الغنية Rich Brownsتنتشر درجات البني المختلفة في موضة شعر عام 2022، وأبرزها درجات: البني الذهبي، والبني الغني الدافئ، والبني الماهوجني، وهذه الدرجات من البني تعطي مظهراً أكثر شباباً وحيوية. ويؤكد مصفف الشعر ريتشي كانداسامي أن هذا اللون هو اختيار النجمات المفضل هذا العام.درجات البني الداكنة الغنية Luxe Brunetteيقول كانداسامي إن اختيار إحدى درجات البني الداكنة لتطبيقها على الشعر يعتمد على لون البشرة والعيون، ومن الدرجات التي تتناسب مع موضة هذا العام: النحاسي، والبني الذهبي، والبني النحاسي، ودرجات الشوكولاتة الدافئة أو الداكنة.أما لون الشعر، الذي توصي به مصففة شعر المشاهير سيرينا دو، فهو:الأشقر الرملي Sandy Blondeوتوصي سيرينا باللون الأشقر الرملي كموضة شعر لهذا العام، والذي يُبرز جمال البشرة، ويُعطي إطلالة مثالية رائعة.أما اللونان اللذان أعلن عنهما مصفف شعر المشاهير ديفيد ريتشاردز، فهما:النحاسي والأحمر الناري Coppery & Fiery Redsيؤكد ديفيد أن النجمات والسيدات بشكل عام يُقبلن على صبغ شعرهن بدرجات البني النحاسي، وأيضاً الأحمر الناري، وهي موضة جريئة مناسبة لكل من تريد التخلص من الملل الشتوي.