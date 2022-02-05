مايا رعيدي تكشف: خسرتُ جزءاً كبيراً من أموالي!

شاركت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي في الحلقة الأولى من الموسم الجديد لبرنامج "حديث البلد" مع الإعلامية منى أبو حمزة على شاشة MTV.

وضمن فقرة "Interview"، سألت أبو حمزة رعيدي مجموعة من الأسئلة الشخصية التي أجابت عنها الأخيرة كالآتي:

لمَن تغنّين "تحت الدوش"؟

ريهانا وأغنيات بالإنكليزية.

ما طراز سيارتك؟

مرسيدس.

هل تدخّنين؟

لا أبداً.

هل أنتِ مغرمة؟

أفضّل إبقاء حياتي الشخصية خاصة.

في أي منطقة تسكنين؟

في المتن.

هل تملكين حساباً مصرفياً خارج لبنان أم خسرتِ أموالك؟

خسرتُ جزءاً كبيراً منها وأملك حساباً خارج لبنان.