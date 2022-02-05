بعد انفصالهما.. ممثلة تركية شهيرة تعطي حبيبها فرصة ثانية!

أعطت الممثلة التركية الشهيرة ديميت أوزديمير علاقتها بالفنان التركي أورهان كوتش فرصة ثانية، وذلك بعد انفصالهما بشكل رسمي، إثر عودتهما من عطلتهما في باريس، وبسبب مشاكل عديدة، وصلت بهما إلى طريق مسدود .

وقالت وسائل إعلام محلية، أن الثنائي تصالح بعدما قام أصدقاء مشتركون بجمعهما من دون سابق إنذار مند أيام، وأنهما قررا إخفاء الأمر عن المعجبين في الوقت الحالي، ولكنهما سيعلنان عن الأمر، بعد مناقشة المشاكل، وحلها بشكل كامل.

وكانت طالت الثنائي شائعات عديدة في الفترة الماضية، وانتشرت أخبار انفصالهما أكثر من مرة، حتى إضطرت ديميت للحديث عن الأمر، وقالت “لماذا نحن لا نعلم بهذه الأخبار ؟” .