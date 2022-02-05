المرأة

بعد انفصالهما.. ممثلة تركية شهيرة تعطي حبيبها فرصة ثانية!

Lebanon 24
05-02-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-915138-637796478922114773.jpg
Doc-P-915138-637796478922114773.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعطت الممثلة التركية الشهيرة ديميت أوزديمير علاقتها بالفنان التركي أورهان كوتش فرصة ثانية، وذلك بعد انفصالهما بشكل رسمي، إثر عودتهما من عطلتهما في باريس، وبسبب مشاكل عديدة، وصلت بهما إلى طريق مسدود .

 

وقالت وسائل إعلام محلية، أن الثنائي تصالح بعدما قام أصدقاء مشتركون بجمعهما من دون سابق إنذار مند أيام، وأنهما قررا إخفاء الأمر عن المعجبين في الوقت الحالي، ولكنهما سيعلنان عن الأمر، بعد مناقشة المشاكل، وحلها بشكل كامل.

 

A post shared by مشاهير تركيا (@turkey.celebs)


 

وكانت طالت الثنائي شائعات عديدة في الفترة الماضية، وانتشرت أخبار انفصالهما أكثر من مرة، حتى إضطرت ديميت للحديث عن الأمر، وقالت “لماذا نحن لا نعلم بهذه الأخبار ؟” .

المصدر: تركيا الآن
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2022-02-05
08:00 | 2022-02-05
07:15 | 2022-02-05
03:00 | 2022-02-05
02:00 | 2022-02-05
16:00 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website