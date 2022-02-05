هذا موقف هدى حمدان من عمليات التجميل!!

صرحت الممثلة الكويتية هدى سلوم عن عدم رفضها للعمليات التجميلية، مؤيدة إجراءها من أجل التحسين والرضى عن النفس. وقالت في مقابلة تلفزيونية أن الفتيات لا يجرين عمليات التجميل من أجل ان يتشابهن لأن كل الفتيات يرغبن في اختيار ما يناسبهن.