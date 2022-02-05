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المرأة
هذا موقف هدى حمدان من عمليات التجميل!!
Lebanon 24
05-02-2022
|
11:00
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صرحت الممثلة الكويتية هدى سلوم عن عدم رفضها للعمليات التجميلية، مؤيدة إجراءها من أجل التحسين والرضى عن النفس. وقالت في مقابلة تلفزيونية أن الفتيات لا يجرين عمليات التجميل من أجل ان يتشابهن لأن كل الفتيات يرغبن في اختيار ما يناسبهن.
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هدى سلوم
عمليات التجميل
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