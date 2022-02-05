ما سبب غياب ليلى علوي عن دراما رمضان هذا العام؟

كشفت الفنانة ليلى علوي السبب الحقيقي لغيابها عن الماراثون الرمضاني المقبل 2022، مؤكدة أن ذلك يرجع إلى مشاركتها في عمل سينمائي جديد تحضّر له خلال الفترة المقبلة.وقالت ليلى علوي في تصريحات صحافية، إنها ستركز في الفترة الحالية على السينما بعد نجاحها فيها بفيلمَي “ماما حامل” و"200 جنيه"، وأن هذا النجاح فتح شهيتها على الظهور بكثافة في السينما، وأنها ستكتفي بعرض المسلسل الجديد "منوّرة بأهلها" خارج السباق الرمضاني.وكانت علوي قد تحدثت عن دورها في المسلسل الجديد "منورة بأهلها"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج Top Trending، قائلةً: "دوري في المسلسل مختلف جداً، وأجسّد شخصية امرأة شريرة، وكنت أبكي مع طاقم العمل بعد التصوير لأننا واصلنا التصوير لمدة ستة أشهر". وأضافت: “مؤلف المسلسل محمد أمين مبدع جداً، وأنا شخصياً قرأت السيناريو أكثر من مرة لأستطيع حل اللغز، والشخصية كانت تحدّياً بالنسبة إليّ وغير متوقعة إطلاقاً، والمخرج وكل القائمين على العمل وأبطال المسلسل أقوياء جداً، والعمل سوف يُظهر الكثير من النجوم الجدد في الساحة الفنية”.ويشارك ليلى علوي في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، منهم: غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، عمر رزيق، بلال التونسي وآخرون. وهو يضم عدداً من القصص في عشر حلقات، والقصة الأولى تحمل اسم “قصاقيص الصور”، حيث يحاول أبطال الحكاية حل لغز جريمة قتل من طريق قصاقيص الصور. ويبدأ عرض المسلسل اليوم الجمعة 4 شباط (فبراير) على منصة شاهد.