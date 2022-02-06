والدة ملكة جمال لبنان السابقة تخطف الانظار منها... لا تزال جميلة وكأنها لا تتقدّم بالعمر! (صورة)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، برفقة والدتها مارغو. وبدت الاخيرة بغاية الجمال، وكأنها لا تتقدّم بالسنّ.

وعلّقت رزق على صورة والدتها قائلة: "إلى الابد جميلة أمّي".