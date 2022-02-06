المرأة

صورة قديمة جدّاً للفنانة سابين وهي طفلة مع عائلتها... جمالها لم يتغيّر!

Lebanon 24
06-02-2022 | 08:00
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نشرت الفنانة سابين، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، من طفولتها برفقة والدها، وشقيقها، وشقيقتها.
ولاحظ الجمهور أنّ ملامح سابين لم تتغيّر، وحافظت على جمالها الطبيعي.
 
 
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