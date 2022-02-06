صورة قديمة جدّاً للفنانة سابين وهي طفلة مع عائلتها... جمالها لم يتغيّر!

نشرت الفنانة سابين، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، من طفولتها برفقة والدها، وشقيقها، وشقيقتها.

ولاحظ الجمهور أنّ ملامح سابين لم تتغيّر، وحافظت على جمالها الطبيعي.