ممثلة لبنانيّة غاضبة: "فيه كم زميل عملولي unfollow... درب السد لا يرد" (صورة)

كشفت الممثلة ورد الخال عبر حسابها على "انستغرام"، أنّ بعض زملائها الممثلين ألغوا متابعتهم لها.

وقالت غاضبة: "عم انتبه انو فيه كم زميل عملولي unfollow، ميرسي ريحتوني لانو ما كان إلي عين أعملها معكن.. لاني بنت أخلاق. عاللبناني: درب السد ما يرد".