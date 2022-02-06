المرأة

ممثلة لبنانيّة غاضبة: "فيه كم زميل عملولي unfollow... درب السد لا يرد" (صورة)

Lebanon 24
06-02-2022 | 01:18
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كشفت الممثلة ورد الخال عبر حسابها على "انستغرام"، أنّ بعض زملائها الممثلين ألغوا متابعتهم لها. 
وقالت غاضبة: "عم انتبه انو فيه كم زميل عملولي unfollow، ميرسي ريحتوني لانو ما كان إلي عين أعملها معكن.. لاني بنت أخلاق. عاللبناني: درب السد ما يرد".
 
 
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