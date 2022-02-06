هكذا يؤثر فيروس كورونا في البشرة

بجانب الأعراض الكلاسيكية لـ"كورونا"، المعروفة منذ بداية ظهوره، تظهر أعراض أخرى مختلفة، وتتطور مع ظهور متحورات للفيروس، مثل: "أوميكرون"، إذ لا تقتصر الأعراض فقط على الحمى، والسعال المستمر، والتهاب الحلق، وما شابه، فهناك أعراض أخرى ترتبط بالجلد.في ما يلي، نوضح كيف يؤثر فيروس كورونا في البشرة:الاحمراريساهم الفيروس في زيادة حرارة الجلد بنسبة 3%، واحمراره بنسبة 20%، الأمر الذي يرتبط بزيادة الالتهاب في الجسم.زيادة الزهميشير الخبراء، أيضاً، إلى أن الفيروس يمكنه التأثير في إنتاج زهم أو زيوت البشرة، إذ يزيد مستويات الزهم بنسبة 13%، بجانب خفض مستويات الـPH لـ3.24%.تراجع المرونةكشفت نتائج الدراسات أن آثار فيروس "كورونا" يمكن أن تساهم في تراجع مرونة البشرة وانخفاضها بنسبة 9.9%، مع زيادة الحبوب بنسبة 1.62%، كما قد يؤدي الفيروس إلى مظهر المسام الواسعة بنسبة 72%.* هل للقناع تأثير سلبي؟إضافة إلى تأثير الفيروس، يشير الخبراء إلى أن ارتداء القناع أو الكمامة لـ6 ساعات أو أكثر، يؤثر سلباً أيضاً على البشرة، ويمكن أن يصيبها بالإجهاد ويساهم في إصابتها بأكثر من مشكلة، مثل: الحبوب، والالتهاب، وزيادة الزهم، وغيرها.بجانب ما سبق، يجدر بالذكر أن فيروس كورونا يمكن أن يؤثر في الشفاه والأظافر أيضاً، إذ يساهم في شحوبها، وأن تميل للازرقاق، أو اللون الرمادي.