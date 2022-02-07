المرأة

بعد 16 سنة على انتخابها.. هكذا أصبحت ملكة جمال لبنان 2005: تحولت إلى بطلة في رياضة خطرة! (صور)

Lebanon 24
07-02-2022 | 03:00
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انتخبت غابريال بو راشد ملكة جمال لبنان لعام 2005 ومثلت بلدها في مسابقات دولية.  

 

غابرييل تشارك معجبيها بأخبارها ونشاطاتها اليوميّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم ابتعادها عن عالم الشهرة والأضواء.

A post shared by Gabrielle BouRached Assaf (@gabriellebourached)

A post shared by Gabrielle BouRached Assaf (@gabriellebourached)



 
 

غابريال متزوجة وأم لولدين، انتقلت إلى الامارات العربية المتحدة، حيث أسّست شركة خاصّة، كما أنّها لا تزال تشارك في مسابقات عالمية في هوايتها المفضّلة ركوب الدراجات النارية.

A post shared by Gabrielle BouRached Assaf (@gabriellebourached)

A post shared by Gabrielle BouRached Assaf (@gabriellebourached)

 
 


 
 

شاركت عام 2016 بسباق The King of Road لقيادة الدراجات النارية، ففازت بالمرتبة الأولى لتكون المرأة الأولى في الشرق الأوسط تفوز بهذا اللقب.

A post shared by Gabrielle BouRached Assaf (@gabriellebourached)


 

وأثار الخبر إستغراب البعض بسبب قيادة بو راشد للدراجات النارية والنجاح بالتحدي من خلال قيادة مسافة تقدر بنحو 2500 كلم في أقل من 36 ساعة متواصلة.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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