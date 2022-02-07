بعد 16 سنة على انتخابها.. هكذا أصبحت ملكة جمال لبنان 2005: تحولت إلى بطلة في رياضة خطرة! (صور)

انتخبت غابريال بو راشد ملكة جمال لبنان لعام 2005 ومثلت بلدها في مسابقات دولية.

غابرييل تشارك معجبيها بأخبارها ونشاطاتها اليوميّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم ابتعادها عن عالم الشهرة والأضواء.

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غابريال متزوجة وأم لولدين، انتقلت إلى الامارات العربية المتحدة، حيث أسّست شركة خاصّة، كما أنّها لا تزال تشارك في مسابقات عالمية في هوايتها المفضّلة ركوب الدراجات النارية.

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شاركت عام 2016 بسباق The King of Road لقيادة الدراجات النارية، ففازت بالمرتبة الأولى لتكون المرأة الأولى في الشرق الأوسط تفوز بهذا اللقب.

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وأثار الخبر إستغراب البعض بسبب قيادة بو راشد للدراجات النارية والنجاح بالتحدي من خلال قيادة مسافة تقدر بنحو 2500 كلم في أقل من 36 ساعة متواصلة.