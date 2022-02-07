16
o
بيروت
19
o
طرابلس
10
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
8
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
هند صبري تتحدث عن عمليات التجميل... هذا ما قالته! (فيديو)
Lebanon 24
07-02-2022
|
11:00
A-
A+
A+
A-
خلال لقائها في برنامج "تفاعلكم"، المذاع على شاشة العربية، كشفت الفنانة التونسية هند صبري، عن رأيها في فكرة عمليات التجميل، مشيرةً إلى أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل طوال مشوارها الفني.
وقالت: "أنا لست ضد عمليات التجميل، لكني غير مقتنعة أن هذا طريقي أنا، لكن بالعكس بشوف ستات بتعمل عمليات تجميل وبتبقى حلوة جدًا".
وأشارت إلى أنها، من الممكن أن تفكر في الخضوع لعمليات التجميل يوماً ما بسبب وجود خطوط في وجهها، معلقة: "بحاول أتقبل الخطوط ومش عايزة أرفضها".
وكشفت هند، عن سر عدم ظهور زوجها وأولادها في المناسبات الفنية سواء مهرجانات أو لقاءات صحافية، مؤكدة أن أسرتها لم تطلب منها الظهور أو المشاركة معها في المهرجانات الفنية، مضيفة: "أنا مش بخبي حياتي الشخصية عن الإعلام لكن مش بظهرهم".
وتابعت: "أسرتي مطلبوش يظهروا لكن أنا لا بخبيهم ولا هما حابين يظهروا مش في دماغهم يظهروا، ومش بتعامل في البيت تحت الأضواء فبينسوا وأنا بنسي وده صحي للأسرة".
وأشارت إلى أن الزواج والخلفة أصعب شيئين ممكن تتعلمهم في الحياة، موضحًة: "أنا كنت فاكرة الموضوع سهل في الأول".
وعند سؤالها عن أكثر شيء ساعدها على التغيير، ردت قائلة: "الأمومة هي أكثر شيء غيرني للأحسن".
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة
معلومة مهمّة عن الرواتب.. إليكم الرقم الجديد المتوقع للحد الأدنى للأجور
Lebanon 24
معلومة مهمّة عن الرواتب.. إليكم الرقم الجديد المتوقع للحد الأدنى للأجور
16:25 | 2022-02-06
06/02/2022 04:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض جديد.. إليكم تسعيرة الدولار صباح اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
انخفاض جديد.. إليكم تسعيرة الدولار صباح اليوم في السوق الموازية
01:35 | 2022-02-07
07/02/2022 01:35:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هدوء ما قبل العاصفة: الأمطار لن تغادرنا.. لبنان على موعد مع منخفض جوي جديد وهذه تفاصيله
Lebanon 24
هدوء ما قبل العاصفة: الأمطار لن تغادرنا.. لبنان على موعد مع منخفض جوي جديد وهذه تفاصيله
00:31 | 2022-02-07
07/02/2022 12:31:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرةُ الألبان والأجبان تنخفض مع الدولار.. كم بلغت؟
Lebanon 24
تسعيرةُ الألبان والأجبان تنخفض مع الدولار.. كم بلغت؟
06:31 | 2022-02-07
07/02/2022 06:31:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ مهمّ عن رسوم الميكانيك من "OMT".. ما الجديد؟
Lebanon 24
بيانٌ مهمّ عن رسوم الميكانيك من "OMT".. ما الجديد؟
06:10 | 2022-02-07
07/02/2022 06:10:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2022-02-07
كايلي جينر تضع مولودها الثاني (صورة)
09:30 | 2022-02-07
نادين نجيم تتلقى هدايا ثمينة بعيد ميلادها من مصمم أزياء شهير (صور)
08:00 | 2022-02-07
من هي أطول نجمة في هوليوود؟
05:00 | 2022-02-07
كاتي بيري تفقد الميكروفون خلال الغناء على المسرح.. وهذا ما فعله! (فيديو)
03:00 | 2022-02-07
بعد 16 سنة على انتخابها.. هكذا أصبحت ملكة جمال لبنان 2005: تحولت إلى بطلة في رياضة خطرة! (صور)
02:00 | 2022-02-07
النجمة التركية هاندا أرتشيل بإطلالة ساحرة بالأسود.. ومجوهراتها حديث الجمهور! (صور)
فيديو
هند صبري تتحدث عن عمليات التجميل... هذا ما قالته! (فيديو)
Lebanon 24
هند صبري تتحدث عن عمليات التجميل... هذا ما قالته! (فيديو)
11:00 | 2022-02-07
07/02/2022 22:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
05:00 | 2022-02-05
07/02/2022 22:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
16:00 | 2022-02-04
07/02/2022 22:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact