هند صبري تتحدث عن عمليات التجميل... هذا ما قالته! (فيديو)

خلال لقائها في برنامج "تفاعلكم"، المذاع على شاشة العربية، كشفت الفنانة التونسية هند صبري، عن رأيها في فكرة عمليات التجميل، مشيرةً إلى أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل طوال مشوارها الفني.وقالت: "أنا لست ضد عمليات التجميل، لكني غير مقتنعة أن هذا طريقي أنا، لكن بالعكس بشوف ستات بتعمل عمليات تجميل وبتبقى حلوة جدًا".وأشارت إلى أنها، من الممكن أن تفكر في الخضوع لعمليات التجميل يوماً ما بسبب وجود خطوط في وجهها، معلقة: "بحاول أتقبل الخطوط ومش عايزة أرفضها".وكشفت هند، عن سر عدم ظهور زوجها وأولادها في المناسبات الفنية سواء مهرجانات أو لقاءات صحافية، مؤكدة أن أسرتها لم تطلب منها الظهور أو المشاركة معها في المهرجانات الفنية، مضيفة: "أنا مش بخبي حياتي الشخصية عن الإعلام لكن مش بظهرهم".وتابعت: "أسرتي مطلبوش يظهروا لكن أنا لا بخبيهم ولا هما حابين يظهروا مش في دماغهم يظهروا، ومش بتعامل في البيت تحت الأضواء فبينسوا وأنا بنسي وده صحي للأسرة".وأشارت إلى أن الزواج والخلفة أصعب شيئين ممكن تتعلمهم في الحياة، موضحًة: "أنا كنت فاكرة الموضوع سهل في الأول".وعند سؤالها عن أكثر شيء ساعدها على التغيير، ردت قائلة: "الأمومة هي أكثر شيء غيرني للأحسن".