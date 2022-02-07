المرأة

كايلي جينر تضع مولودها الثاني (صورة)

Lebanon 24
07-02-2022 | 14:00
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رزقت عارضة الأزياء الأميركية المشهورة كايلي جينر، بمولودها الثاني، من مغني الراب ترافيس سكوت.

وأعلنت جينر، عن وضعها لمولودها الثاني، عبر نشر صورة في "إنستغرام"، ليد ابنتها الكبيرة وهي تمسك بيد المولود الجديد، معلقة عليها بوضع قلب باللون الأزرق، مع تاريخ ولادة الطفل في 2 شباط.

وأكدت صفحة "PAGE SIX"، أن المولود صبي، مشيرة إلى أن اسمه غير معروف حاليا.

كما شاركت جينر أيضا، عبر "إنستغرام"، صور العديد من باقات الزهور، التي تم إرسالها لها احتفالا بميلاد ابنها، بما في ذلك واحدة من أختها كيم كارداشيان وأطفالها الأربعة.
 
كايلي جينر تضع مولودها الثاني
المصدر: روسيا اليوم
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