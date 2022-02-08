الجمهور يطالب مايلي سايرس بالاستحمام!

أثار منظر قدمي مغنية البوب الأميركية مايلي سايرس حفيظة الجمهور، الذي قال إنها بحاجة للاستحمام رغم مظهرها الأنيق.



ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، انتشرت مجموعة صور مؤخرًا لمايلي بينما تمارس رياضة التمدد على سور الشرفة فندقها في مدينة ميامي.

وذكر الموقع، أن مصوري المشاهير التقطوا مجموعة صور لـ"مايلي" بينما ترفع قدميها المتسختين على سور الشرفة، مما دفع الجمهور للهجوم عليها واتهامها بالإهمال في نظافتها الشخصية.



ويبدو أن مايلي كانت تعلم أن المصورين يلتقطون صورًا لها، لأنها أخذت تتموضع لهم في أكثر من صورة على الشرفة.

وعلق أحدهم على صور "مايلي" قوله: "كان لا بد أن تتأكد من نظافة قدميها قبل أن تلتقط هذه الصور".

وقال آخر: "إنها بحاجة للاستحمام، انظروا إلى قدميها، إنها قذرة".



وأشار الموقع، إلى أن "مايلي" تصدرت عناوين الأخبار مؤخرًا، بعد أن كشفت قيامها بغسل شعرها مرتين فقط خلال 4 شهور، إبان فترة الحظر المنزلي في جائحة كورونا.