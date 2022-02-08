المرأة

الجمهور يطالب مايلي سايرس بالاستحمام!

Lebanon 24
08-02-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-916043-637799006984975436.jpeg
Doc-P-916043-637799006984975436.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار منظر قدمي مغنية البوب الأميركية مايلي سايرس حفيظة الجمهور، الذي قال إنها بحاجة للاستحمام رغم مظهرها الأنيق.

ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، انتشرت مجموعة صور مؤخرًا لمايلي بينما تمارس رياضة التمدد على سور الشرفة فندقها في مدينة ميامي.
 
وذكر الموقع، أن مصوري المشاهير التقطوا مجموعة صور لـ"مايلي" بينما ترفع قدميها المتسختين على سور الشرفة، مما دفع الجمهور للهجوم عليها واتهامها بالإهمال في نظافتها الشخصية.

ويبدو أن مايلي كانت تعلم أن المصورين يلتقطون صورًا لها، لأنها أخذت تتموضع لهم في أكثر من صورة على الشرفة.
 
وعلق أحدهم على صور "مايلي" قوله: "كان لا بد أن تتأكد من نظافة قدميها قبل أن تلتقط هذه الصور".
 
 
وقال آخر: "إنها بحاجة للاستحمام، انظروا إلى قدميها، إنها قذرة".

وأشار الموقع، إلى أن "مايلي" تصدرت عناوين الأخبار مؤخرًا، بعد أن كشفت قيامها بغسل شعرها مرتين فقط خلال 4 شهور، إبان فترة الحظر المنزلي في جائحة كورونا.
المصدر: العين
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2022-02-08
08:00 | 2022-02-08
03:32 | 2022-02-08
02:00 | 2022-02-08
16:00 | 2022-02-07
14:00 | 2022-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website