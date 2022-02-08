المرأة

ظهرت بإطلالة بالأحمر بين الثلوج.. نادين الراسي تحتفل مسبقا بعيد الحب (صور)

Lebanon 24
08-02-2022 | 02:00
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نشرت الممثلة نادين الراسي صورا جديدة عبر صفحتها على انستغرام.

 

نادين ظهرت تقف بين الثلوج بإطلالة أنيقة بالأحمر وذلك احتفالا باقتراب عيد الحب.

 

فقد ارتدت بنطالا باللون الأحمر ونسقت معه "توب" بيضاء وجاكيت باللون الأحمر.

 

A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)


 

وعلقت نادين على الصور قائلة: "الحب في الأجواء".

 

يُذكر ان نادين تمضي معظم أوقاتها حاليا في شاليه في إحدى المناطق الجبلية وتستمتع بالثلوج.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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