15
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
الأجهزة الذكية قد تُفقد طفلك هذه القدرة الضرورية!
Lebanon 24
08-02-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة حديثة عن تأثيرات ومخاطر إضافية على الأطفال بعد استخدامهم الأجهزة الذكية، حيث يمكن أن يفقدهم ذلك قدرة ضرورية في حياتهم المستقبلية.
ونشر موقع "دايلي ميل" البريطاني تفاصيل الدراسة التي حذّرت من أن تهدئة الطفل بجعله يشاهد ما يُعرض على شاشات الأجهزة الذكية قد تُفقده القدرة على التحكم بعواطفه وتهدئة نفسه، كما قد تؤثر في مهاراته الخاصة بالتفكير.
ولفتت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة أوكسفورد، إلى ضرر جديد يسبّبه آخر هذه الأجهزة، وذلك بعدما سأل الباحثون آباء وأمهات لـ 575 طفلاً تتراوح أعمارهم بين ثمانية أشهر وثلاث سنوات عن المدة التي قضوها أمام الشاشات خلال إغلاق جائحة كورونا في عام 2020.
ولاحظ الباحثون أنه كلما زادت المدة التي يمضيها الطفل أمام الأجهزة الذكية، كان أقل قدرةً على التحكم بعواطفه، مشيرين إلى أن الأطفال يتمتعون بمهارات تفكير أقوى كلما زاد الوقت الذي يقضونه في اللعب مع آبائهم وفي ممارسة أنشطة مفيدة معهم.
ومن جانبها، قالت الدكتورة ألكسندرا هندري، المسؤولة عن الدراسة: "لقد أثبتنا من خلال دراستنا أهمية حصول الآباء على الدعم لإيجاد طرق بديلة للتعامل مع أطفالهم وتهدئتهم أثناء نوبات الغضب من دون اللجوء الى الأجهزة الذكية".
المصدر: لها
الأكثر قراءة
من اليونان إلى لبنان.. استعدوا لمنخفض قطبي عالي الفعالية: ثلوج على 800 م وتحذير من هذا الأمر
Lebanon 24
من اليونان إلى لبنان.. استعدوا لمنخفض قطبي عالي الفعالية: ثلوج على 800 م وتحذير من هذا الأمر
00:42 | 2022-02-08
08/02/2022 12:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر البنزين سيتغيّر غداً.. إليكم ثمنه المتوقع بالأرقام
Lebanon 24
سعر البنزين سيتغيّر غداً.. إليكم ثمنه المتوقع بالأرقام
14:00 | 2022-02-07
07/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفار في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
استنفار في الضاحية الجنوبية
02:15 | 2022-02-08
08/02/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تسحبوا الودائع بالدولار.. خبير مالي يحذر
Lebanon 24
لا تسحبوا الودائع بالدولار.. خبير مالي يحذر
03:11 | 2022-02-08
08/02/2022 03:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة غير طبيعيّة في السوق والمتاجر.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
حركة غير طبيعيّة في السوق والمتاجر.. ماذا يجري؟
07:46 | 2022-02-08
08/02/2022 07:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:00 | 2022-02-08
ما هو شعور العازبات والمرتبطات في يوم الحب؟ دراسة تكشف كل شيء
05:00 | 2022-02-08
الجمهور يطالب مايلي سايرس بالاستحمام!
03:32 | 2022-02-08
بعمر الـ 53 سنة جنيفير لوبيز تُشعل المواقع.. إطلالة جريئة ومُثيرة كشفت الكثير! (صور)
02:00 | 2022-02-08
ظهرت بإطلالة بالأحمر بين الثلوج.. نادين الراسي تحتفل مسبقا بعيد الحب (صور)
16:00 | 2022-02-07
ما هي أسباب ظهور حب الشباب على البشرة الجافة؟
14:00 | 2022-02-07
كايلي جينر تضع مولودها الثاني (صورة)
فيديو
ماكرون يتجول في الساحة الحمراء في موسكو (فيديو)
Lebanon 24
ماكرون يتجول في الساحة الحمراء في موسكو (فيديو)
11:30 | 2022-02-08
08/02/2022 20:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"Volvo" تجمع التطوّر والامان في سيارة "XC40"... ما هي ميزاتها؟ (فيديو)
Lebanon 24
"Volvo" تجمع التطوّر والامان في سيارة "XC40"... ما هي ميزاتها؟ (فيديو)
11:00 | 2022-02-08
08/02/2022 20:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قادرة على الحركة بسهولة على الثلوج والطرقات شديدة الوعورة... "Pajero" تظهر بنسخ معدّلة أكثر قوة (فيديو)
Lebanon 24
قادرة على الحركة بسهولة على الثلوج والطرقات شديدة الوعورة... "Pajero" تظهر بنسخ معدّلة أكثر قوة (فيديو)
16:00 | 2022-02-07
08/02/2022 20:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact