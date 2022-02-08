المرأة

الأجهزة الذكية قد تُفقد طفلك هذه القدرة الضرورية!

Lebanon 24
08-02-2022 | 11:00
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كشفت دراسة حديثة عن تأثيرات ومخاطر إضافية على الأطفال بعد استخدامهم الأجهزة الذكية، حيث يمكن أن يفقدهم ذلك قدرة ضرورية في حياتهم المستقبلية.

ونشر موقع "دايلي ميل" البريطاني تفاصيل الدراسة التي حذّرت من أن تهدئة الطفل بجعله يشاهد ما يُعرض على شاشات الأجهزة الذكية قد تُفقده القدرة على التحكم بعواطفه وتهدئة نفسه، كما قد تؤثر في مهاراته الخاصة بالتفكير.

ولفتت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة أوكسفورد، إلى ضرر جديد يسبّبه آخر هذه الأجهزة، وذلك بعدما سأل الباحثون آباء وأمهات لـ 575 طفلاً تتراوح أعمارهم بين ثمانية أشهر وثلاث سنوات عن المدة التي قضوها أمام الشاشات خلال إغلاق جائحة كورونا في عام 2020.

ولاحظ الباحثون أنه كلما زادت المدة التي يمضيها الطفل أمام الأجهزة الذكية، كان أقل قدرةً على التحكم بعواطفه، مشيرين إلى أن الأطفال يتمتعون بمهارات تفكير أقوى كلما زاد الوقت الذي يقضونه في اللعب مع آبائهم وفي ممارسة أنشطة مفيدة معهم.

ومن جانبها، قالت الدكتورة ألكسندرا هندري، المسؤولة عن الدراسة: "لقد أثبتنا من خلال دراستنا أهمية حصول الآباء على الدعم لإيجاد طرق بديلة للتعامل مع أطفالهم وتهدئتهم أثناء نوبات الغضب من دون اللجوء الى الأجهزة الذكية".
المصدر: لها
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