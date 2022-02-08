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المرأة
هذه الأخطاء في مكياجك تجعلك تبدين أكبر سنّاً
Lebanon 24
08-02-2022
|
16:00
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إذا كنت غير واثقة من تأثير خطواتك الجمالية في شباب إطلالتك وجاذبيتها، إليك هذه الأخطاء الجمالية العشرة التي قد ترتكبينها فتجعلك تبدين أكبر سنّاً.
- كريم العينين: لا تفركي كريم العينين مباشرةً تحت عينيك بل ضعي كمية قليلة منه بحجم حبّة البازيلاء على البنصر ووزّعيها على محجر العين تفادياً لوصوله إلى عينيك والتسبّب بحساسيتهما وانتفاخهما.
- الإفراط في استخدام الماسكارا: يساعدك تقنين استعمال الماسكارا أو الرموش الاصطناعية في الحصول على إطلالة أكثر شباباً وجاذبية من استخدام الماسكارا بإفراط. لذا ننصحك باقتناء الماسكارا التي تعزّز حجم الرموش وكثافتها من أول استعمال، والتي تأتي بألوان غنية، أو باستخدام الرموش الاصطناعية عند زاوية العين الخارجية لأنها توسّع العينين.
- ترتيب الحاجبين: لا تبالغي بترتيب حاجبيك واستعيني بقلم ذي نوعية جيدة لتلوينهما، فالحاجبان السميكان يمنحانك مظهراً شاباً. وينصحك خبراءٍ التجميل بتمشيط شعيرات حاجبيك صعوداً باتجاه الخارج لتعزيز شباب إطلالتك، أما إذا كانت شعيرات حاجبيك خفيفة، فننصحك بتلوينها بقلم تلوين الحاجبين باللون المحايد.
- أحمر الشفاه: اختبري الألوان الداكنة لشفتيك إذا أردت الحصول على إطلالة شابة وقلّلي من استعمال الألوان المحايدة. فسرّ جاذبية أحمر الشفاه تكمن في التناقض بين لون الشفاه ولون البشرة! ولأن بشرة الشفتين مع التقدّم في السنّ تصبح أكثر شحوباً مقارنةً بالبشرة حولها، عليك إيجاد النقيض باختيار اللون الأحمر بدلاً من الزهري أو الحيادي. ولكن تأكدي أولاً من تحديد شفتيك للحصول على ابتسامة متألقة ومنع تسرب أحمر الشفتين الداكن إلى الخطوط الصغيرة حول شفتيك.
المصدر: لها
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