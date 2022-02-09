بفستان قصير وإطلالة أنيقة هيفا وهبي تلفت الأنظار مُجدداً.. شاهدوا كيف بدت (صور)

نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام .
وظهرت هيفا بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستانا قصيرا باللونين الأبيض والأسود ونسقت معه حذاء طويلا وحقيبة من ماركة "شانيل" باللونين الأبيض والأسود أيضاً.
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واعتمدت هيفا تسريحة الشعر المنسدل مع ماكياج خفيف.
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A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)
وأثنى المتابعون على إطلالتها، وعلق احدهم بالقول: "قمر العالم".