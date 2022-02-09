بفستان قصير وإطلالة أنيقة هيفا وهبي تلفت الأنظار مُجدداً.. شاهدوا كيف بدت (صور)

نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام .

وظهرت هيفا بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستانا قصيرا باللونين الأبيض والأسود ونسقت معه حذاء طويلا وحقيبة من ماركة "شانيل" باللونين الأبيض والأسود أيضاً.

واعتمدت هيفا تسريحة الشعر المنسدل مع ماكياج خفيف.

وأثنى المتابعون على إطلالتها، وعلق احدهم بالقول: "قمر العالم".