5 نصائح لتربية طفل مهذب وصالح

من أجل تربية طفلك بطريقة صحيحة لينشأ إنساناً مهذباً وصالحاً تفخرين به، هناك بعض النصائح التي يجب أن تضعيها في اعتبارك. تابعي القراءة لتحصلي على أهم النصائح التي تساعدك على تربية طفل مهذب وصالح.1- الآداب الأساسيةيجب أن تعلمي طفلك الردود المهذبة، أن يبدأ حديثه بـ"من فضلك"، وينهيه بـ"شكراً"، وأن يتحدث مع الآخرين بطريقة مهذبة وأسلوب مجاملة لطيف.2- معاملة مميزة وليس تمييز في المعاملةيجب أن يشعر طفلك بأنه مميز بالنسبة لكِ، ولكن يجب ألا يتلقى معاملة خاصة ويتم تمييزه عن الجميع، لأن ذلك ينمي داخله الشعور بالاستحقاق ويجعله أنانياً لا يرى سوى رغباته دون حساب لغيره.3- مدح الفعلتشجيع طفلك يستدعي المدح والثناء، ولكن يجب أن يكون المدح للفعل وليس لشخص طفلك، فمدح الفعل يشجع طفلك على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على مستواه، ولكن مدح شخص طفلك يهز ثقته بنفسه مع أول إخفاق يواجهه.4- التدريب على الكفاءة الذاتيةيتعلم طفلك فعل بعض الأشياء لنفسه، مثل ارتداء ملابسه أو ترتيب غرفته أو إعداد شطيرة لنفسه، هذا يعزز ثقته بنفسه واحترامه الذاتي واعتزازه بقدراته.ولكن الكفاءة الذاتية مستوى أعلى من مجرد تعلم خدمة الذات، فالكفاءة الذاتية تعتمد على القدرة على الصبر، والمثابرة وعدم الاستسلام، ما يجعل طفلك مؤهلاً لمواجهة الواقع بروح قوية وثقة في النفس لا تهتز.5- السيطرة على مشاعرهالأطفال الصغار كتلة متحركة من المشاعر، لذا من المهم تعليم الطفل كيفية مواجهة مشاعره، وعدم الخجل من الاعتراف بالحزن أو الغضب أو الحب، ثم بذل الجهد لتنمية مهارة السيطرة على المشاعر، فيتعلم الطفل متى يسيطر على مشاعره، ومتى وكيف يطلق لها العنان بطريقة صحية.