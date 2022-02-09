المرأة

7 أنواع من الطعام تجنبيها أثناء الرضاعة الطبيعية

Lebanon 24
09-02-2022 | 16:00
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كما تهتمين بتغذيتك أثناء الحمل، فالتغذية السليمة بعد الولادة وخاصة مع الرضاعة الطبيعية، مهمة جداً، والاهتمام لا يجب أن يكون بالأطعمة المفيدة فحسب، بل أيضاً عليكِ معرفة أنواع الطعام التي قد تسبب لكِ إزعاجاً أو تسبب بعض الأضرار لطفلك الرضيع. تابعي القراءة لتتعرفي إلى 7 أنواع من الطعام يجب عليكِ تجنبها أثناء الرضاعة الطبيعية.
الملفوف والقرنبيط: تسبب للأم غازات البطن، وتنتقل لطفلك مسببة له المغص.
البقوليات: تسبب للطفل عسر الهضم، والإمساك، وغازات البطن.
البصل والثوم: تغير طعم ورائحة حليب الثدي.
المأكولات الحارة والتي تحتوي على كمية كبيرة من التوابل: تؤثر على نكهة حليب الثدي، كما تسبب عسر الهضم للطفل.
الفواكه الحمضية: تصيب الطفل بالإسهال.
المشروبات الغازية: تصيب الأم والطفل بالغازات.
الكافيين: يسبب اضطرابات النوم للرضيع، كما يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي له.
 
المصدر: نواعم
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