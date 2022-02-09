كيف ستمضي الابراج العازبة يوم الحب 2022؟

وفقاً لعلم الفلك والأبراج فهناك من سيستمتع بأفضل يوم الحب بينما سيكون على البعض الآخر أن يصنعوا سحرهم بأنفسهم. وهكذا ستمضي الأبراج العازبة يوم الحب 2022برج الحملفي يوم الحب سيُعزز القمر المجالات التي تتعلق بالصداقات وبالعلاقات الإجتماعية. ويمكن للحمل أن يفعل أي شيء في ذلك اليوم، ولن يتردد في التعبير عن مشاعره، وقول كل ما يشعر به، وعدم كبت أي نوع من المشاعر التي يختبرها.برج الثورسيكون القمر في المنزل العاشر لبرج الثور في عيد الحب 2022، وسيتواجه مع أورانوس المتمرد، لذا قد يشعر الثور بروح التحدي والرغبة بتدليل نفسه بيوم في المنتجع أو بوجبة طعام فاخرة ولذيذة وبشراء ما يعجبه.برج الجوزاءقد يشعر مولود الجوزاء في عيد الحب بالعاطفة بشكل مدهش، خاصةً أنه سينضم كل من كوكب الزهرة والمريخ إلى منزله الثامن وهو منزل الألفة والثقة بالنسبة له، مما يعمق رغبته في بعض الرومانسية الفائقة. ومع ذلك، يمكن أن تجعله هذه الطاقة أيضاً يشعر بالخوف من المخاطرة وينتهي به الأمر بالأذى.برج السرطانسيملك السرطان الكثير من الأمور التي ستشغل باله في ذلك اليوم ولكن الخبر الجيد هو أنه سيملك الكثير من الطاقة لذلك سيُفضل القيام بالمهام المؤجلة وربما إنجاز بعض الأمور التي يجب انجازها في المنزل.برج الأسدسيتصرف مولود الأسد في يوم الحب وكأنه لا يُحب الاهتمام، وسيكون في حالة مزاجية متقلبة. سيشعر بسوء بالغ في يوم عيد الحب. الأبراج تنصحه بعدم الخروج من المنزل وذلك كي لا يتأثر بمظاهر الرومانسية من حوله.برج العذراءعند حلول عيد الحب، قد يشعر العذراء بالوحدة إلى حد ما. سوف يتحرك القمر عبر منزله الثاني عشر الحساس، ويحثه على إغلاق الستائر، والبقاء في المنزل. ومع ذلك، لمجرد أنه سيشعر بالضيق لا يعني أنه لا يمكنه مشاركة الحب. فمع إلتقاء فينوس ومارس في منزله الخامس الشغوف، فهو بالتأكيد سيتوق إلى بعض الرومانسية.برج الميزانلن يشعر الميزان بالتعاسة في ذلك اليوم حين يمر عليه، بل سيُقدم في عيد الحب على الخطوة الأولى ويبوح عن مشاعره لمن أثار آحترامه وتقديره ويفاجئه بهدية إعتراف بسيطة. وربما يحدث أن يكشف معجب عن مشاعره له فيُصاب بحالة توهان وخفقان قلب.برج العقربيميل العقرب الى الإستسلام وبشكل كلي لهذا النوع من المشاعر، لذا فإنّ المرحلة هذه ليست ممتعة على الإطلاق. ولكن ستدعمه الكواكب وستعيد الدفء والنور الى الفترة المظلمة هذه. سيشعر بالحماس للخروج والإستمتاع بوقته وتجاهل عيد الحب تماماً.برج القوسسيسعى القوس في يوم الحب لأن يلفت آنتباه من يُعجبه، وستُساعده الكواكب بتأثيراتهما على برجه. سيُخطط لهذا اليوم بكل هدوء وسيتمكن من الجمع بين الأمور اللطيفة والمفيدة في آن واحد، حيث يختار الأفضل للإستمتاع بعيد الحب.برج الجديعادةً ما يتعامل مولود الجدي مع عيد الحب بشكل طبيعي، وبالتالي الجانب العملي للجدي سيكون في ذروته في ذلك اليوم وهذا خبر جيد لأنه سيجد نفسه يميل للترتيب والتنظيم والتخلص من الفوضى.برج الدلوسيكون القمر في المنزل السابع الخاص به وهو منزل الشراكات، وهذا من شأنه أن يُسهّل له الإنسجام والحب بينه وبين الشخص الذي يهتم لأمره. في عيد الحب هذا، سيشعر أنه منفتح على فكرة تدليل نفسه بشكل يفوق الوصف والخروج مع الأصدقاء والإستمتاع والإحتفال.برج الحوتكل يوم من السنة يمكن ان يكون عيد الحب بالنسبة للحوت. وذلك لأنّ البرج هذا رومانسي للغاية ويعتبر أنّ ذلك اليوم خُصّص له، وسيغوص في رومانسية عيد الحب والإصرار على الإحتفال به.