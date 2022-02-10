المرأة

أصالة نصري تفاجئ الجميع بلون شعر جديد.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)

Lebanon 24
10-02-2022 | 02:16
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فاجأت الفنانة السورية أصالة نصري جمهورها بظهورها من داخل صالون التجميل وتوثق خضوعها لتغيير لون شعرها القصير إلى الأشقر الذي غيّر شكلها بالكامل.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي تظهر فيها أصالة بكامل عفويتها وايجابيتها وهي تعبّر عن سعادتها وإعجابها بالنتيجة النهائية بعد تغيير لون شعرها إلى الأشقر الناعم، وقالت: "طاير عقلي".

A post shared by Laha Magazine - مجلة لها (@lahamag)

 

 
 

وظهرت أصالة بالاضافة إلى اللون الجديد بتسريحة عصرية من الخلف لشعرها القصير مع غرة بالخصل المبللة من الأمام.

 

ونالت إطلالة أصالة إعجاب الآلاف من متابعيها الذين أشادوا بقرارها المستمر في التغيير والبقاء بكامل تألقها وجمالها وقدرتها الدائمة على التغيير ومفاجأة محبيها.

المصدر: لها
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