المرأة

دنيا غانم تفكر بإمكانية تخصيص يوم لمقابلة معجبيها

Lebanon 24
10-02-2022 | 08:00
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كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، إمكانية تخصيص يوم لمقابلة معجبيها.

ووجه أحد متابعي "دنيا" سؤالا جاء فيه: "نفسي تعملي يوم وتقابلي كل الفانز بتوعك".

وردت دنيا، على المتابع، عبر "ستوري" حسابها على"إنستجرام"، قائلة: "دي أمنية حياتي بس يا رب نخلص بقى من الكورونا دي على خير، وتمشي من الدنيا كلها هى والمتحورين بتوعها".
المصدر: المصراوي
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