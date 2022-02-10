دنيا غانم تفكر بإمكانية تخصيص يوم لمقابلة معجبيها

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، إمكانية تخصيص يوم لمقابلة معجبيها.



ووجه أحد متابعي "دنيا" سؤالا جاء فيه: "نفسي تعملي يوم وتقابلي كل الفانز بتوعك".



وردت دنيا، على المتابع، عبر "ستوري" حسابها على"إنستجرام"، قائلة: "دي أمنية حياتي بس يا رب نخلص بقى من الكورونا دي على خير، وتمشي من الدنيا كلها هى والمتحورين بتوعها".