12
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
11
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
دنيا غانم تفكر بإمكانية تخصيص يوم لمقابلة معجبيها
Lebanon 24
10-02-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، إمكانية تخصيص يوم لمقابلة معجبيها.
ووجه أحد متابعي "دنيا" سؤالا جاء فيه: "نفسي تعملي يوم وتقابلي كل الفانز بتوعك".
وردت دنيا، على المتابع، عبر "ستوري" حسابها على"إنستجرام"، قائلة: "دي أمنية حياتي بس يا رب نخلص بقى من الكورونا دي على خير، وتمشي من الدنيا كلها هى والمتحورين بتوعها".
المصدر: المصراوي
تابع
الأكثر قراءة
الشتاء لم ينتهِ بعد: استراحة موقتة للطقس في لبنان قبل عودة المنخفضات.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد: استراحة موقتة للطقس في لبنان قبل عودة المنخفضات.. إليكم التفاصيل
00:40 | 2022-02-10
10/02/2022 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحرس القديم"يسيء الى موقع رئاسة الجمهورية ومصادر بكركي تستهجن
Lebanon 24
"الحرس القديم"يسيء الى موقع رئاسة الجمهورية ومصادر بكركي تستهجن
23:09 | 2022-02-09
09/02/2022 11:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "ظروف البلد الصعبة"... مذيعة الـ"ال بي سي" تقدم استقالتها: "اضطريت انتقل كرمال مستقبل بنتي"
Lebanon 24
بسبب "ظروف البلد الصعبة"... مذيعة الـ"ال بي سي" تقدم استقالتها: "اضطريت انتقل كرمال مستقبل بنتي"
12:39 | 2022-02-09
09/02/2022 12:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب ينقلب "على تاريخه": "انا ولا مرة كنت مستقبل"
Lebanon 24
نائب ينقلب "على تاريخه": "انا ولا مرة كنت مستقبل"
01:15 | 2022-02-10
10/02/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً جديداً.. إليكم تسعيرته الصباحية
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضاً جديداً.. إليكم تسعيرته الصباحية
02:20 | 2022-02-10
10/02/2022 02:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:15 | 2022-02-10
ملكة جمال لبنان السابقة تنشر صورة لوالدتها... شاهدوا جمالها!
05:00 | 2022-02-10
بمشهد مضحك... إيميه صياح تستعيد ذكريات "الهيبة - جبل"
04:00 | 2022-02-10
مودل روز تُثير الجدل.. ظهرت بالـ"بيبي دول" وتزغرد لطلاق متابعة! (فيديو)
03:07 | 2022-02-10
نادين الراسي تظهر مع خطيبها وطليقها.. ما القصة؟ (صور)
02:16 | 2022-02-10
أصالة نصري تفاجئ الجميع بلون شعر جديد.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
16:00 | 2022-02-09
7 أنواع من الطعام تجنبيها أثناء الرضاعة الطبيعية
فيديو
مودل روز تُثير الجدل.. ظهرت بالـ"بيبي دول" وتزغرد لطلاق متابعة! (فيديو)
Lebanon 24
مودل روز تُثير الجدل.. ظهرت بالـ"بيبي دول" وتزغرد لطلاق متابعة! (فيديو)
04:00 | 2022-02-10
10/02/2022 16:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاق وائل كفوري مُجدداً إلى الواجهة.. "انهار" بعد اتهامه بالتعنيف ونضال الأحمدية تكشف المزيد (فيديو)
Lebanon 24
طلاق وائل كفوري مُجدداً إلى الواجهة.. "انهار" بعد اتهامه بالتعنيف ونضال الأحمدية تكشف المزيد (فيديو)
03:00 | 2022-02-10
10/02/2022 16:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان عربي شهير يُثير الجدل.. اشترى جنسية أخرى بـ 150 ألف دولار! (فيديو)
Lebanon 24
فنان عربي شهير يُثير الجدل.. اشترى جنسية أخرى بـ 150 ألف دولار! (فيديو)
02:00 | 2022-02-10
10/02/2022 16:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact