مودل روز تُثير الجدل.. ظهرت بالـ"بيبي دول" وتزغرد لطلاق متابعة! (فيديو)

جدل واسع أثارته عارضة الأزياء السعودية "مودل روز" بسبب إطلاقها الزغاريد عند علمها بطلاق إحدى متابعتها، من خلال فيديو ظهرت فيه مرتدية قميص نوم "بيبي دول".

وتوّجهت الفاشينستا الخليجية إلى المتابعة بالقول: "ألف مبروك، أعرف الشعور إذا كنت انت متخذة القرار فانبسطي فيه ألف بالمية انبسطي فيه".

وربط المتابعون على السوشيال ميديا" رد فعل مودل روز بتجربتها الشخصية مع زوجها رجل الأعمال السعودي محمد الحمود الذي تخوض معه نزاعات قانونية في المحاكم الأميركية حيث يقيمان.

يُذكر أنّ "مودل روز" أطلت أخيراً في برنامج AB talks الذي يقدّمه الإعلامي الإماراتي أنس بوخش على قناة "يوتيوب"، حيث قالت إنّها صرفت أموالاً على زوجها المنفصلة عنه طوال 5 سنوات بعدما ترك عمله في القنصلية السعودية في الولايات المتحدة الأميركية.