المرأة

أديل تثير شائعات خطوبتها بهذا التصرف.. ماذا فعلت؟

Lebanon 24
10-02-2022 | 14:00
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تسببت المطربة الشهيرة أديل بموجة جدل عارمة بين جمهورها ومتابعيها حول خطبتها رسمياً من حبيبها الحالي الوكيل الرياضي ريتش بول، بعد ظهورها في حفل توزيع جوائزBRIT بلندن.
وظهرت أديل وهي مرتدية خاتماً في يدها، أثناء سيرها على السجادة الحمراء في الحفل ليعتقد الكثيرون أنها بذلك ارتبطت رسمياً بصديقها بول الذي تواعده منذ فترة. 
وظهرت المطربة العالمية بإطلالة مميزة للغاية بفستان أسود بالكامل، ولفتت الأنظار بأناقتها الشديدة التي اعتاد عليها الجمهور. 
 
 
ويأتي ظهور أديل بالخاتم، وسط تداول العديد من الأنباء حول وقوع خلافات بين أديل وبول، وكان هذا الخلاف سبباً رئيسياً من ضمن الأسباب التي أدت إلى إلغاء حفلاتها الأخيرة في "لاس فيغاس" الأميركية، وليس بسبب الإجراءات الاحترازية، كما ذكر سابقاً.


المصدر: نواعم
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