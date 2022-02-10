ملكة جمال لبنان السابقة تنشر صورة لوالدتها... شاهدوا جمالها!

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندي تابت، صورة لوالدتها عبر خاصيّة "ستوري"، عبر حسابها على "انستغرام"، أعلنت فيها أنّ الاخيرة هي الشخصيّة المفضلة لديها.

واللافت أنّ والدة ساندي بغاية الجمال، ولم يظهر عليها التقدّم بالعمر.